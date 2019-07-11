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買盤先下車？這兩檔股息ETF爆大量

2019-07-11 18:11經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

聯準會降息機率提升，外資今（11）日擴大買超台股，帶動大盤上攻，不過買盤同步居高思危，台股兩大指標性的元大台灣50（0050）、元大高股息雙爆量；法人指出，台股ETF賣壓湧現是爆量主因，可視為逢高調節訊號。

證交所統計，今天交易量30大個股，有多達六檔是指數型的ETF，包括向來熱門的元大滬深300正2、富邦VIX、元大台灣50反1及富邦上証正2，分別以19萬、9.3萬、6.6萬、及3.2萬大量登榜，另外受到油價大漲，元石油正2也爆出5萬張，元大高股息有1.8萬張，至於元大台灣50超過1萬張，排行第48。

上述又以台股型的元大台灣50、元大高股息爆量，直接反映台股投資情緒，兩檔ETF交易量分較前一日大增1.3倍、2.3倍，買賣盤激烈換手。

元大投信表示，今天不論元大台灣50、元大高股息，盤中市價相對淨值的折價時間均比溢價長，初級市場也受理到贖回單，顯示量能以買方了結為主。在盤後資料，元大台灣50的折價幅度約0.3%，元大高股息有0.48%。

元大台灣50今盤中抵83.05元，也逼近5月3日的83.8元高點，當時該ETF爆出3萬張大量，趨勢隨即反轉向下；元大高股息則自5月6日下跌來增量，今帶量上攻27.18元，相對前高27.65元，僅差距1.6%。

元大投信分析，整體元大台灣50、元大高股息的量能尚未失控，盤勢應會持續向上，不過瀕臨11,000點整數仍需化解套牢壓力，若台股ETF進一步放量，可視為價差操作的調節訊號。

目前賣壓訊號初現蹤，元大台灣50規模仍穩在1,400億元，元大高股息也保持231億元；法人著墨較深的元大台灣50，今外資動向續買，持股比提高到55.24%新高，投信調節1,280張，自營商以權證避險買超4,998張為主。

想拿配息的投資人，法人認為，則應以延續投資規劃優先。7月19日元大台灣50將除息0.7元，殖利率約0.8%，想多領配息應逢低加碼。

元大台灣50、高股息資金動向。記者趙于萱／製表
元大台灣50、高股息資金動向。記者趙于萱／製表
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元大投信高股息台股
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