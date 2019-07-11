雙王領軍、題材股飛舞 台股漲44.94點收10,843

2019-07-11 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



聯準會（Fed）主席鮑爾鞏固市場對本月降息的預期，美股周三收漲，台美股市連動性高，加上降息創造的資金活水可望對股市產生激勵作用，台股穩步墊高，終場收在10,843.42點，上漲44.94點、或0.4％，成交金額為1299.87億新台幣，市場法人看好台股將向上挑戰前波高點10,914點。

繼道瓊、S&P500創新高後，NASDAQ也創下新高，台股強勢族群再度回到電子股身上，其中，權王台積電6月份營收優於預期，股價上漲1.2%、突破250元大關，股王大立光則顯現法說會行情，股價強漲逾3%。

從類股輪動的架構來看，除了基本面以外，還是隨著題材性飛舞，蘋概股6月營收回神，日月光、鎧勝、臻鼎、正崴大漲表態，漲幅介於2~7%間，另外受惠日韓貿易戰，記憶體族群的南亞科、華邦電也分別上漲1.5%及3.7％，至於其他具成長性題材的 TWS、Type-C、Mini LED 及5G概念股，也維持強勢整理格局，類股指標股如瑞儀、立積等盤中亮燈漲停，群聯則拉半根漲停。

市場分析師表示，目前多數法人對第2季企業財報，普遍是比較保守的，而寄望在第3季或下半年，但美中貿易開打迄今已逾15個月，至今仍然處在談判中，而華為也非全面解禁，因此市場對第3季電子股的旺季，恐怕必須重新評估，預料台股將隨美股維持區間震盪走勢，季線開始扣抵10,900 點以上，大漲不易而拉回空間也有限，選股仍以6月營收走高、第2季財報成長、下半年產業景氣也向上個股，逢低布局為宜。