英業達貼息 緯穎穩步填息

2019-07-11 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



代工廠英業達（2356）、伺服器大廠緯穎今（11）日進行除權息，分別派發現金股利1.5元、16元，惟英業達除息變貼息，至於緯穎盤中則上漲逾2%，穩步踏上填息之路。

英業達今日進行除權息，派發現金股利1.5元，以昨（10）日收盤價25.5元計算，除息參考價為24元。惟今日股價開高走低，除息首日變貼息。

觀察英業達三大法人籌碼，截至昨日，自營商連續八日買超、張數達6,491張。投信儘管沒連續買超，但近期以買超居多，外資則站在賣方，讓籌碼呈現「土洋對作、你丟我撿」局面，累計近10日三大法人買超11,271張。

展望第3季，英業達NB、伺服器將與第3季出貨量持平，智慧裝置則受惠旺季效應，將成為第3季主要成長動能，法人預估，英業達第3季營收將較第2季持平或小幅成長。

智慧裝置是英業達第3季主要成長動能，受惠下半年電子消費旺季，英業達手機客戶小米預計將推出多款新機，為其代工的英業達將受惠。此外，英業達代工的蘋果第二代AirPods 2也將受惠第3季旺季效應。

在緯穎方面，由於今年為公司上市以來首度進行除權息，表現備受市場關注，緯穎派發現金股利16元，以昨日收盤價356.5元計算，除息參考價為340.5元。今日股價開高走高，盤中上揚逾2%，穩步踏上填息之路。

緯穎6月營收164.7億元，月增21.9%、年增17%，為今年單月新高，且營收連續四個月成長；累計上半年營收807億元，年減6.1%。受到大環境及大客戶拉貨趨緩影響，上半年營運表現疲軟。

緯穎總經理洪麗甯指出，公司已針對明年新品積極卡位，形容現在研發中心是「人聲鼎沸、非常忙碌」，期望新客戶、新品能對明年業績會有顯著貢獻。

展望未來，洪麗甯認為，預期公有雲、私有雲產業會持續成長，會有更寬廣的應用。目前，緯穎在全球四大資料中心廠商中順利拿下第三位客戶，在新興雲端市場客戶也新增三家，期望能對明年業績有顯著貢獻。