大立光獵地擴產 法說會前股價報喜漲逾3％

2019-07-11 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



股王大立光（3008）法說會將在今（11）日收盤後登場，法人高度關注，雖然外資偏保守，但投信則是偏多居多，連續10個交易日買超，天風國際證券分析師郭明錤更點名大立光是手機股投資首選，加上在台中申請工業區廠房立體化獲得通過，持續的獵地擴產，也增添市場信心，股價開高走高，盤中漲幅3%，同時帶動光學元件股的漲勢。

大立光法說會將登場，包括美中貿易戰不確定性仍高、華為遭美國封鎖危機尚未解除、蘋果新iPhone上市倒數等因素，都將牽動下半年旺季的表現，大立光身兼蘋概股、華為概念股、甚至是新晉身的三星概念股，執行長林恩平會釋出什麼訊息，已是市場及法人高度關注的焦點。

大立光6月合併營收40.76億元，月減19%，年減10%，主要受到客戶調整訂單的影響；合計第2季合併營收140.8億元，季增43%，年增15%；累計上半年合併營收239.04億元，年增13%；執行長林恩平先前曾表示，7月營收會比6月好。

大立光申請台中工業區廠房立體化獲得通過，投資29.67億元，可新增近1,500坪樓地板面積；大立光持續在台中獵地，依計畫擴增產能。

大立光法說前，外資看法偏空，本土法人則是偏多，反應在買賣超上，外資連續賣超三天，投信則是連續買超十天，且6月以來買超居多，大立光股價在5月6日4,900元高點下滑，一度下探至3,255元後反彈，今日則以4,210元開高，一度拉升至4,300元，盤中漲幅逾3%。