上市櫃公司6月營收出爐 上半年三天王及最佳新兵出列

2019-07-10 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



上市櫃公司6月營收10日全數公布，鴻海為營收王，德英是成長進步王，尚立為最具潛力王，台生材為最佳新兵。就產業來說，上半年營收表現以資訊服務類股最傑出，年成長率接近17%，遠超過其他類股的個位數成長率。

鴻海上半年營收達新台幣2.21兆元，遙遙領先其他公司，也創歷年同期新高，比去年同期成長 5.14%。此外，鴻海6月及第2季營收也都創同期新高。市場人士預期，第3季將進入 iPhone 傳統拉貨旺季，如果配合華為解禁，可望繼續推升鴻海第3季業績。

上半年營收亞軍則是和碩，超過5,933億元，廣達、仁寶、台積電及緯創則都超過4,000億元，分列第三到第六名。營收第七到第十名則依次為台塑化、國泰金、英業達及大聯大。在營收前十強中，高達八檔為電子股。

德英是成長進步王，累積上半年營收年增率高達6,398%。德英開發SR-100蓿健修護凝膠，進入醫美市場，今年上半年營收達753.8萬元，與去年同期的11.6萬元相比，大幅增加63.9倍之多。生技股藥華藥上半年營收也激增60倍以上。

如果以證交所的產業分類來看，累積上半年營收年增率以資訊服務類股最高，達16.95%，其次是紡織纖維股的9.3%，其他類的7.3%。相反的，電器電纜類股累積上半年營收年增率為負兩成以上，表現最弱，營建類下滑16.5%，表現也不理想。

影像感測元件廠商尚立為最具潛力王，合併營收連續15個月成長。另外，網通廠鋐寶科技營收連七個月成長，主要受惠於智慧家庭商機大。同為通信設備股的星通的合併營收則連五個月成長。

台生材為最佳新兵，這家醫療器材產品研發公司6月5日上櫃，上半年營收年增率高達335%，在今年新掛牌上市櫃公司中成長率最高。至於上市公司的最佳新兵，則是全球高壓鋼瓶龍頭廠元翎，在3月7日上市，上半年營收年增率達20.3%。市場預估，元翎全年營收年增率上看二成以上。