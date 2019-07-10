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寄生上流：就算很努力，貧窮卻揮之不去

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打敗五窮六絕 這些公司連續四個月營收成長

2019-07-10 19:52經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

京元電子、穩懋、漢磊等九檔三強股有望成為法人作多亮點。 圖／ingimage
京元電子、穩懋、漢磊等九檔三強股有望成為法人作多亮點。 圖／ingimage
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在聯準會是否降息的不確定時刻，台股陷入橫向盤整，業績股成為市場明燈，尤其是6月營收亮麗的個股。此時，符合「營收連續成長、股價強勢、法人愛」三大要件的個股最有潛力冒出頭，包括京元電子、穩懋、漢磊等九檔三強股有望成為法人作多亮點。

台新投顧副總黃文清表示，第2季是科技業淡季，營收可以連續成長的公司誠屬不易，大都落在5G相關概念股、PCB、散熱、伺服器、紡織、製鞋、生技等族群。若股價又表現強勢，例如站在均線之上、漲幅超過同期大盤表現或是股價出現大漲，代表業績獲得市場肯定。

統計截至6月，營收連續成長超過四個月以上的公司共有102家，當中以尚立連續15個月成長最具續航力，鋐寶科技連七個月營收成長，排名第二，再來有星通、總太、牧德、全球傳動、均豪、廣運、智基等七家公司連續五個月營收成長，另有95家公司連續四個月營收成長。

不過，業績連續成長代表的是過去表現佳，還得產業前景表現佳，後續才有衝勁，這點透過擅於研究的法人動向觀察，若以近一周三大法人買超逾千張為觀察點，可以篩選出11檔個股。惟有些股票雖有法人撐腰，但股價偏偏漲不動，例如緯創、上海商銀雖有法人近一周買超萬張上下，可惜股價近日漲升動能相對較弱。

統計營收連續四個月以上成長、近一個月股價表現打敗大盤、近一周三大法人買超張數超過千張，共有京元電子、穩懋、漢磊、立積、聚鼎、台表科、緯穎、宏捷科、明基材等九檔個股。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，7月進入電子股法說旺季，「股王」大立光將於明天登場，雖然整體手機出貨仍有雜音，但預期下半年進入傳統旺季下，第3季營收季增幅度大，產業看法應該會偏向正向，推測大盤10,812-10,843點缺口有機會帶量回補，短多行情可以再度啟動，投資人可挑選營收連續成長又有法人進駐的股價強勢股布局。

營收連逾四個月成長、股價打敗大盤、法人愛的「三強股」。
營收連逾四個月成長、股價打敗大盤、法人愛的「三強股」。
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營收個股三大法人

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