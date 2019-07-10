營收創高亮麗股 法人卡位

2019-07-10 19:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



【記者盧宏奇／台北報導】台股昨（10）日拜內外資買盤回籠，收漲95點，重登月線支撐，業績股成為短多點火主要標的，包括昇陽半導體（8028）等6月營收創高股強勢演出，多檔7月以來漲幅更超過一成，打敗大盤表現。

美高科技股反彈，加上美國商務部宣布有條件解除華為禁令，亞股漲多跌少，台股回測季線有守後，昨日在台積電、大立光、台塑集團等主要權值股回神及金融股穩盤下，指數開高走高，一次收復5日、10日、20日線等多道關卡。

以盤面類股輪動架構來看，昨日除比特幣概念股、記憶體、特用化學品等受惠日韓貿易戰題材族群走勢較強外，基本面仍是短多青睞主要標的，包括緯軟、昇陽半導體、超眾等6月營收創歷史新高個股，漲幅都逾7%。

台股以往有「五窮六絕」魔咒，6月營收逆勢創高個股，可能成為第3季或下半年黑馬股，法人買盤也提前卡位，統計上海商銀、昇陽半導體、宣德、超眾、立積、鈺太等，近十日獲得三大法人買超1.4萬至1,400多張不等，成為股價漲升重要推手。

值得注意的是，包括上海商銀、昇陽半導體、鈺太、裕融、杰力等，已連續二個月營收締造歷史新猷，緯軟更是連四月創新高，法人認為，在外在環境充滿變數情況下，選股不選市為最佳操作策略，這些業績突出個股，買盤可望不離不棄，股價仍會大漲小回。