美銀喊賣南亞科 預估今年EPS不及3元

2019-07-10 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



記憶體大廠南亞科（2408）公告第2季財報，稅後純益及每股純益均創近11季低點，美銀證券最新報告，不看好記憶體市況逆轉，預估南亞科第3季表現續弱，並調降今年財測，重申其「減碼」評等，目標價50元。

針對近期日韓打貿易戰，外傳南亞科、旺宏等台灣記憶體廠可能受惠，美銀也在報告中點評：一是韓廠還有庫存，二是台韓廠有技術落差，不預期南亞科展現受惠效益，反應留意貿易戰擴散，記憶體在內的半導體需求續弱，廠商壓力將不減反增。

美銀指出，南亞科第2季營收亮眼，獲利卻大幅衰退，顯示市況改善有限，致使毛利無法提升。

先前美銀關注美中貿易戰動向，便注意到半導體需求受到大幅影響，因此對南亞科獲利表現，已做出衰退預測。而接下來進入旺季，美銀仍預期報價趨弱，以上一季記憶體現貨價格修正30-35%看，第3季或有機會呈雙位數反彈，但主要是短線跌幅太大，進行技術性反彈。

美銀預期，南亞科第3季產品單價（ASP）將維持低檔，比第2季下滑15%，營益率也朝20%以下靠攏，不像往年同期可達20-30%，並對第4季保守以對。

根據美銀最新財測，南亞科今年每股純益可能不及3元，遠低於去年的12.8元，2020年也只有2.66元水準。