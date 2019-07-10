經濟解析／大立光法說會將登場 市場最關心這些事

2019-07-10 18:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



股王大立光(3008)法說會將登場，包括美中貿易戰不確定性仍高、華為遭美國封鎖危機尚未解除、蘋果新iPhone上市倒數等因素，都將牽動下半年旺季的表現，大立光身兼蘋概股、華為概念股、甚至是新晉身的三星概念股，執行長林恩平會釋出什麼訊息，已是市場及法人高度關注的焦點。

大立光6月合併營收40.76億元，月減19%，年減10%，主要受到客戶調整訂單的影響；合計第2季合併營收140.8億元，季增43%，年增15%；累計上半年合併營收239.04億元，年增13%；執行長林恩平先前曾表示，7月營收會比6月好。

大立光預計7月11日舉辦法說會，將公布第2季的財報及釋出下半年營運展望，由於美中貿易戰仍在談判中，相關的結論將影響下半年的經濟景氣及需求，預期在法說會中，兩大客戶蘋果、華為的訂單趨勢，新技術的開發、多鏡頭趨勢，甚至是新近爆發的日韓貿易戰等，都是法人聚焦的重點。

天風國際證券分析師郭明錤趕在大立光法說前發表報告，點名大立光為目前智慧手機股的投資首選，認為市場高估了華為的訂單下修的影響，強調大立光具多鏡頭規格升級設計及生產的領先優勢，加上未來2年內的產能可望擴增5成以上，預期大立光下半年營收及獲利將優於市場預估10~20%以上，且鏡頭升級將顯著推升明年營收及獲利的成長。

證券分析師張陳浩表示，時序進入下半年，在蘋果新iPhone將上市下，相關蘋概股是重要的指標族群，隨著拉貨的啟動，蘋概股的動態仍值得關注；法人認為，下半年包括蘋果及非蘋都有新一波的新機推出，預期仍將有旺季效應。

大立光身兼蘋概股、華為概念股、三星概念股等，在鏡頭的技術及產能上具有領先的優勢，法人大多預期下半年的營運將進一步拉升，執行長林恩平會釋出什麼訊息，將牽動未來台股的風向。