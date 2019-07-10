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綠悅將公布重大訊息 7月11日暫停交易

2019-07-10 17:24經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

證交所表示，綠悅-KY（1262）因有重大訊息待公布，普通股將於7月11日起暫停交易。待公司於前開重大訊息公布後，申請恢復交易。

綠悅今（10）日尾盤翻黑，收跌0.1元，以31.05元收市。綠悅6月營收2.9億元，月減3.6%，年增13.9%。

綠悅-KY證交所營收

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