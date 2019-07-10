權值股尾盤拉抬 台股上漲95點收10,798

2019-07-10 14:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在電子、金融、傳產尾盤多有表現下，台股今（10）日開高後走高，彈回5日均線、月線之上，終場指數上漲95.7點，漲幅0.89%，收10,798.48點，成交量1,028.23億元，市場聚焦今、明兩日美國聯準會（Fed）主席鮑爾至國會的證詞、明日將公布的6月Fed利率會議記錄，以及台股股王大立光（3008﹚的法說會。

Fed主席鮑爾將前往國會，作半年度的貨幣政策報告聽證，聽證重點包括美中貿易戰、對美經濟表現的預估以及升降息循環的展望。

除了聯準會主席的國會聽證，聯準會本周四也將公布6月利率會議記錄，在此前，聯準會雖宣布利率不變，但是卻向市場釋出降息預期，股市多走揚反映，但部分的分析師認為，美6月非農就業數據較預期佳，聯準會降息機率將因此降低，後市仍需等待更多經濟數據的變化以支撐降息的實施。

再來，大立光11日舉行法說會，會中將公布上季營運成果，並釋出營運展望。因目前為蘋果拉貨旺季，市場將藉此關注蘋果下半年拉貨動能，左右相關供應鏈後市行情。

觀察今日亞股表現，日股開盤後持平，韓股震盪走高，港股回落平盤後拉高，陸股走勢溫吞，維持量縮，而台股則走出反彈的表現，相對強勢。

權值股台積電走紅站上季線，鴻海則仍受季線反壓，收在平盤；大立光漲幅表現佳，收復半年線；台塑化股價雖見止穩，然仍處疲弱態勢；金融股國泰金、富邦金於平盤上震盪後尾盤走揚。

躍上盤面表現較為強勁的族群則有比特幣概念股、觀光、食品、遊戲、金融、紡織、DRAM、車用電子、PCB、散熱以及光通訊等。

除此之外，緯軟、緯穎、可成、裕融、台表科與矽瑪等個股表現也為市場焦點。

法人表示，指數近日壓回6月中下旬以來區間整理平台下緣，考量短線上量縮偏弱走勢尚在持續，近日仍將測試中期均線及6月19日多方缺口的支撐強度。

整體來看，近日因美國降息預期下降，市場心理普遍受到影響，連帶台股走勢偏弱，短線上暫未有所改變，而本月大盤因除息而減損的點數尚有140點左右，恐使指數持續下測支撐的可能性相對增加，因此，對於目前盤勢仍宜謹慎看待。

操作上，隨營收陸續公布，建議可持續留意業績題材作為擇股參考。