台積電6月營收858.68億今年新高 月增6.8%、年增21.9%

2019-07-10 13:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電（2330）今（10）日公布6月合併營收858.68億元，月增6.8%，年增21.9%，創今年來高點；第2營收2,409.99億元，季增10.19%，

表現優於預期，累計上半年合併營收4,597.03億元，年減4.5%；法人推估，第3季進入旺季，預估營收可望季增約15%。

台積電第1季合併營收2,187億元，稅後純益613.9億元，每股純益2.37元（換算成美國存託憑證每單位為0.38美元），創19季新低；首季毛利率41.3%，營業利益率29.4%，稅後純益率28.1%。

台積電預估，第2季營收介於 75.5~76.5 億美元；若以新台幣30.85元兌1美元匯率來計算，新台幣營收約2,329.17~2,360.02億元，季增6.5~7.9%；第2季毛利率介於 43~45%，營業利益率介於31~33%，第1 季營運是台積電今年全年的谷底。

台積電法說會預計7月18日召開，市場關注第2季財報及第3季展望，另外，美中貿易戰等不確定因素下，全年的財測是調整，也是法人高度關注焦點；法人推估，第3季季增約15%，但在美中貿易戰及華為事件等不確定因素影響下，法人擔憂全年財測恐面臨下修壓力，中斷連續9年營收成長。

台積電股東會通過季季配的股利政策，今年第1季現金股利2元，普通股配息基準日訂定為9月25日，除息交易日為9月19日；現金股利將在10月17日發放；台積電今日以243元開高，終場收在247元，上漲5元。