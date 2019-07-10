親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

《黑鏡》劇情成真？ 社會信用體系即將籠罩香港

台積電6月營收858.68億今年新高 月增6.8%、年增21.9%

2019-07-10 13:46經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）今（10）日公布6月合併營收858.68億元，月增6.8%，年增21.9%，創今年來高點；第2營收2,409.99億元，季增10.19%，

表現優於預期，累計上半年合併營收4,597.03億元，年減4.5%；法人推估，第3季進入旺季，預估營收可望季增約15%。

台積電第1季合併營收2,187億元，稅後純益613.9億元，每股純益2.37元（換算成美國存託憑證每單位為0.38美元），創19季新低；首季毛利率41.3%，營業利益率29.4%，稅後純益率28.1%。

台積電預估，第2季營收介於 75.5~76.5 億美元；若以新台幣30.85元兌1美元匯率來計算，新台幣營收約2,329.17~2,360.02億元，季增6.5~7.9%；第2季毛利率介於 43~45%，營業利益率介於31~33%，第1 季營運是台積電今年全年的谷底。

台積電法說會預計7月18日召開，市場關注第2季財報及第3季展望，另外，美中貿易戰等不確定因素下，全年的財測是調整，也是法人高度關注焦點；法人推估，第3季季增約15%，但在美中貿易戰及華為事件等不確定因素影響下，法人擔憂全年財測恐面臨下修壓力，中斷連續9年營收成長。

台積電股東會通過季季配的股利政策，今年第1季現金股利2元，普通股配息基準日訂定為9月25日，除息交易日為9月19日；現金股利將在10月17日發放；台積電今日以243元開高，終場收在247元，上漲5元。

台積電營收
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

南亞科旺宏華邦電第二季報喜 記憶體產業有望脫離谷底

2019-07-10 12:05

阿文師：二王法說會攸關大盤轉折 先不設停利點

2019-07-10 11:16

比特幣攻上1.3萬美元 挖礦股歡呼

2019-07-10 12:20

南亞科法說前外資連4買 市場聚焦5大議題

2019-07-10 11:23

這檔飆股 大咖外資不再追蹤

2019-07-10 13:38

這檔7月大飆馬 買盤搶零股

2019-07-10 12:58

台積電營收公布前外資連六賣 法人估Q2營收符合預期

2019-07-10 12:13

靠13字口訣賺飽大波段／跟著上校軍官股神 用4步驟逮底部飆股

2019-07-10 13:12

蘋果拖累 台股打季線保衛戰

2019-07-09 23:36

台股籌碼面…有兩烏雲

2019-07-09 23:34

重量級法說秀 登場

2019-07-09 23:29

PA股迎旺季 營運動能強

2019-07-09 23:29

IC設計族群 逆勢走揚

2019-07-09 23:29

就市論勢／車電、雲端、紡織 題材熱

2019-07-09 23:27

這檔ETF比下台灣50反1 躍居第二大

2019-07-09 16:36

PA迎旺季 法人估下半年成長力道強

2019-07-09 15:21

美麗概念股 麗豐、達爾膚上半年雙位數成長

2019-07-09 14:41

炎夏商機 茶飲股崛起

2019-07-09 14:38

喬山帶隊衝 生技大軍勇猛

2019-07-09 14:38

台股失守月線 10700拉鋸戰

2019-07-09 14:38

德州廠傳汙染事件 台塑下挫近2%

2019-07-09 14:37

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:15

三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 12:45

生技非藥族群業績添材火 股價勁揚

2019-07-09 12:26

三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 10:55

台股盤中量縮整理 測試月線支撐

2019-07-09 10:41

蘋果遭降評股價挫 蘋概三王齊跌

2019-07-09 10:40

華頓S&P原油反1 8月8日終止上市

2019-07-09 10:37

明星股搶先看 卡位復仇行情3大指南

2019-07-05 12:03

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:55

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

這檔ETF比下台灣50反1 躍居第二大

2019-07-09 16:36

PA迎旺季 法人估下半年成長力道強

2019-07-09 15:21

富邦金好威！「每股盈餘」2.70元 穩坐獲利王寶座

2019-07-09 21:39

IC設計族群 逆勢走揚

2019-07-09 23:29

富邦金上半年以每股盈餘2.7元 續居金控冠軍

2019-07-09 18:42

新光金每股淨值升至15.21元 成立來新高

2019-07-09 19:41

上市櫃6月營收 矽創、超眾等45家率先創新高

2019-07-10 09:20

台積Q1配息2元 訂9月19日除息

2019-07-10 01:16

台股籌碼面…有兩烏雲

2019-07-09 23:34

蘋果拖累 台股打季線保衛戰

2019-07-09 23:36

台股守住季線 投資人留意過度追價風險

2019-07-09 14:52

大摩調高穩懋目標價 喊269元

2019-07-09 17:41

南亞科旺宏華邦電第二季報喜 記憶體產業有望脫離谷底

2019-07-10 12:05

上市櫃公司經營權之爭 市場派收購股權逾10％將全都露

2019-07-09 18:42

PA股迎旺季 營運動能強

2019-07-09 23:29

重量級法說秀 登場

2019-07-09 23:29

新台幣轉升值 國泰金6月獲利回歸50億元正常水準

2019-07-09 17:52

這檔飆股 大咖外資不再追蹤

2019-07-10 13:38

南亞科法說前外資連4買 市場聚焦5大議題

2019-07-10 11:23

台積電6月營收858.68億今年新高 月增6.8%、年增21.9%

2019-07-10 13:46

應華2億元 併日車電廠

2019-07-09 23:22

聯電+10% 本季拚佳績

2019-07-09 23:23

鈺齊營收 三大驚喜

2019-07-09 23:21

超眾上月營收 創新高

2019-07-09 23:22

緯軟創新高 樂觀下半年

2019-07-09 23:21

產能滿載備貨不及？大飲6月營收掉五成

2019-07-09 19:13

緯穎+21.9% 恢復動能

2019-07-09 23:20

凌通+52% 將迎接旺季

2019-07-09 23:23

美麗概念股 麗豐、達爾膚上半年雙位數成長

2019-07-09 14:41

中石化、大成鋼 四檔靚

2019-07-09 23:32

6月營收／群創增1.5% 友達微減

2019-07-09 23:28

這檔7月大飆馬 買盤搶零股

2019-07-10 12:58

緯穎6月營收164.69億元 月增21.94％

2019-07-09 21:18

比特幣攻上1.3萬美元 挖礦股歡呼

2019-07-10 12:20

富邦VIX創新低 短線溢價大

2019-07-09 17:03

雙A報喜 6月業績躍升

2019-07-09 23:21

佳世達+8% 強攻泰國

2019-07-09 23:21

聯發科AI新品 明年出貨

2019-07-09 23:22

鈊象 上半年每股賺12.33元

2019-07-09 23:21

穩懋、可成 選逾二個月

2019-07-09 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top