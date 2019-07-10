美食-KY股價攻頂填息 觀光類股居上市類股指數漲幅之冠

2019-07-10 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



美食-KY（2723）上周進行除息交易，不過，股價反而頻頻破底，一度來到159元，逼近四年新低價。受到本波高價觀光股強力填權息的帶動，沈寂已久的美食-KY今（10）日發動攻勢，盤中攻上漲停價位176元的位置，不僅收復除息以來的跌點，並一舉來到填息價位，完成填息。在美食-KY的強勢助攻下，上市觀光類股指數也向上表態，盤中來到110.36點，漲幅2.4%，居各類股之冠。

美食-KY進入第3季旺季，市場預期，業績表現相對有撐，加上在大陸市場同店營收雖仍較去年同期衰退，但幅度持續縮小，美國市場則持續成長，有利整體營運表現回穩。85度C在德州奧斯汀開出當地第二間門市，延續去年奧斯汀首店的高人氣，開幕以來銷售表現亮眼。

儘管距離市中心及著名的德州大學奧斯汀分校稍遠，但周邊遍布沃爾瑪、梅西百貨等人氣賣場，公司持續看好未來的業績表現。

法人表示，預估美食-KY第2季獲利為全年谷底，主要是淡季加上美國新的中央廚房開始認列折舊，不過，第3季開始步入旺季，有利營運表現。美食-KY今年除了加快在美國布局的腳步，也開始進行南向布局，上月在柬埔寨首都金邊開出第一家複合式旗艦店，未來括馬來西亞、印尼、泰國及越南等市場皆傳出有合作計畫。

紅馬-KY今日盤中漲幅也有3.6%。公司表示，今年將積極拓展故鄉納稅一站式的B2B平台業務，提高手續費收入，並規劃下半年將故鄉納稅平台進一步拓展至新型態的｢從產地到餐桌」地方創生B2B平台業務；在伴手禮業務方面，除持續開發特色商品外，也規劃與其他大型伴手禮業者進行合作，以提升伴手禮業務的市占率與經營效率為目標。