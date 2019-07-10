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微星6月營收85.67億元 月減5.2%

2019-07-10 12:23經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

電競大廠微星（2377）6月營收85.67億元，月減5.2%，展望第3季，隨著顯卡新品上市及邁入電競筆電傳統旺季，營收可望較第2季進一步增長。

微星公佈6月營收85.67億元，月減5.2%、年增0.4%；累計今年上半年營收556.32億元，年減7.4%。儘管單月營收下滑，但微星第2季毛利率持續回升，4、5月毛利率已穩步上揚，獲利能力有望逐漸重回正軌。

展望下半年，微星董事長徐祥指出，隨著輝達（NVIDIA）、超微（AMD）於7月開始陸續推出電競新品，由於近期推出的新品價格較符合消費者需求，期待第3季歐美「返校商機」，對下半年相當樂觀。

展望全年，微星主機板將維持高階路線，雖然出貨量可能沒有成長，甚至會下跌，但預期平均單價（ASP）將提高。在顯卡部分，扣掉「挖礦」部分，預估今年將持平，且毛利表現不太好。至於電競NB可望持續成長，現在看來美國、東北亞需求都很不錯。且因輝達新顯卡售價提高，雖然出貨量成長幅度可能較少，但ASP仍然會往上。

法人預估，微星第3季進入傳統旺季，適逢暑期電競消費旺季及歐美返校潮兩大商機下，電競筆電出貨量可望較第2季明顯增長。同時，微星本季顯示卡也推出輝達新品，可望進一步推升業績成長，在新品助攻下，營收可望較第2季顯著成長。

微星9日正式推出輝達高性能SUPER GPU的全新顯卡系列。微星GeForce RTX 2060／2070／2080 SUPER 系列採用出色的散熱設計，可提供更高的核心頻率，提高遊戲性能。

微星指出，GeForce RTX 2060 SUPER擁有GAMING、ARMOR、VENTUS和AERO ITX等系列，微星GeForce RTX 2070／2080 SUPER則有GAMING TRIO和VENTUS兩個系列。

微星電競筆電營收
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