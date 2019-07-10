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比特幣攻上1.3萬美元 挖礦股歡呼

2019-07-10 12:20經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

比特幣為今年漲勢兇猛，其他加密幣卻未搭上這波漲勢。路透
比特幣為今年漲勢兇猛，其他加密幣卻未搭上這波漲勢。路透
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比特幣今（10）日午盤再度攻上1.3萬美元大關，帶動台股加密貨幣概念股齊揚，指標股撼訊（6150）開高走高，盤中攻上漲停板，麗臺、映泰等板卡廠漲幅皆逾5%以上。

加密貨幣指標比特幣近期漲勢雄風再起，8日開始發動攻勢，迅速越過1.2萬美元關卡。

比特幣今日再度挑戰前高，從1比特幣兌12,563.22美元，短短幾小時內迅速飆漲500美元，到今日近午盤已攻上1.3萬美元，最高來到13,133.51。隨著近期比特幣飆漲，也順勢拉動其他加密貨幣如以太幣等。

目前，市場仍未對這波加密貨幣突然暴漲有具體解釋，但目前投資機構普遍認為，近期比特幣價格的彈升，與主要金融投資機構如摩根大通等對加密貨幣領域重燃熱情，以及社交軟體巨頭臉書宣佈推出加密貨幣計劃Libra有關。

受到比特幣帶動，今日台股加密貨幣概念股全線走揚，指標股撼訊開高走高，盤中攻上漲停板，麗臺、映泰等漲幅皆逾5%以上，中小型板卡廠華擎、承啟盤中也有上漲，至於一線大廠微星、技嘉也在紅盤之上。

撼訊總經理陳劍威先前指出，現在全球經濟局勢這麼亂，加上臉書推出加密貨幣Libra，都進一步影響比特幣價格，但要說對顯卡真的有什麼幫助，還是要等到1.2萬美元會比較明朗。

陳劍威分析，一旦比特幣攻上1.2萬美元，不管是舊的二手礦卡或是今年新的顯卡產品，都會被礦主拉走。且一旦價格真的來到1.2萬美元，由於市場需求大，舊的顯卡礦主也會惜售，因為可以直接拿去挖礦，就看這波需求到底是不是真的有。

此外，台灣板卡廠主要提供「挖礦」設備為顯卡，但目前比特幣由於性價比問題，多數已不用顯卡進行，而是採用特殊應用晶片（ASIC）打造的礦機，顯卡多用於以太幣等其他加密貨幣「挖礦」，觀察近三個月比特幣價格雖然暴漲，但以太幣等其他加密貨幣漲幅明顯不如比特幣，是否真的能為顯卡廠帶來營收挹注，仍待觀察。

比特幣加密貨幣台股
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