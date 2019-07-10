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台積電營收公布前外資連六賣 法人估Q2營收符合預期

2019-07-10 12:13經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）今（10）日盤後將公布6月營收，法人推估第2季營收表現答合預期，季增約7.5%，第3季進入旺季，預估營收可望季增約15%，法說會預計7月18日召開，市場關注第二季財報及第三季展望。

另外，美中貿易戰等不確定因素下，全年的財測是調整，也是法人高度關注焦點；統計外資仍然賣超居多，已連續六日賣超，但今日股價止跌走揚，一口氣站上5日線及月線，且向上挑戰季線。

台積電第1季合併營收2,187億元，稅後純益613.9億元，每股純益2.37元（換算成美國存託憑證每單位為0.38美元），創19季新低；首季毛利率41.3%，營業利益率29.4%，稅後純益率28.1%。

台積電預估，第2季營收介於 75.5 ~ 76.5 億美元；若以新台幣30.85元兌 1 美元匯率來計算，新台幣營收約2,329.17~2,360.02億元，季增6.5~7.9%；第2季毛利率介於43~45%，營業利益率介於31~33%，第1季營運將是台積電今年全年的谷底。

台積電6月合併營收將在收盤後公布，法人推估約可達800億元，由於工作天數少了一天，較5月小幅減少，第2季營收符合預期，預估季增約7.5%，第3季季增約15%，但在美中貿易戰及華為事件等不確定因素影響下，法人擔憂全年財測恐面臨下修壓力，中斷連續9年營收成長。

台積電先前曾表示，下半年表現將比上半年及去年同期好，雖然因為變數仍多，恐影響半導體終端需求；不過，中長期仍看好半導體產業成長性，至於全年能不能維持原預期微幅成長的表現，則要到法說會時才能更明確的說明。

台積電股東會通過季季配的股利政策，今年第1季現金股利2元，普通股配息基準日訂定為9月25日，除息交易日為9月19日；現金股利將在10月17日發放。

台積電今日以243元開高，一度拉升至246元，一口氣站上5日線、月線，且一度挑戰季線，盤中漲幅1.65%。

台積電營收
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