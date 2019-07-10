南亞科旺宏華邦電第二季報喜 記憶體產業有望脫離谷底

2019-07-10 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



台股三大記憶體廠去年每股獲利均繳出亮眼成績。聯合報系資料照 分享 facebook 記憶體產業去年下半年進入修正期之後，經過逾半年的市場庫存消化，及價格修正，市場業者多數看好下半年無論在供需還是價格都可望回穩，近日台股記憶體三大廠南亞科（2408）、旺宏（2337）及華邦電（2344）公布第二季營收，均有優於上季表現，產業有機會逐漸脫離谷底。

受到基本面回升的帶動，今日三大記憶體股股價均呈現上漲表現，盤中股價漲幅約在2%上下，其中，南亞科股價經過近一周的上漲，股價已接近完全填息的水準，而旺宏在外資及投信法人聯合買超下，近日股價也持續創波段新高，近日股價高點來到25元，相當接近今年股價高點25.1元。

DRAM大廠南亞科6月合併營收40.86 億元，營收月減3.74%，年減52.41%；第二季合併營收124.41 億元，季增9.41%，年減49.41%；上半年營收238.13億元，年減45.12%，隨著第三季步入需求旺季，營運可望優於第二季。

旺宏6月營收26.71億元，較5月減少1.9%，較去年同期減少4.4%，受到重要任天堂需求升溫，帶動旺宏第二季營收達74.79億元，季增24%，累積旺宏今年上半年合併營收為135.08億元，較去年同期179.41億元減少24.7%。

華邦電6月營收40.94億元，月增2.04%、年減9.15%，單月營收寫下近八個月以來單月新高，華邦電第二季營收120.11億元，季增10.33%，累積華邦電今年上半年合併營收228.98億元，年減10.7%。

以第二季營收表現來看，南亞科、旺宏及華邦電三大廠均有優於上季的表現，顯示雖然第二季記憶體價格仍續跌，不過，在庫存去化到一定程度之後，市場需求逐漸有回升的味道，不過，市場法人認為，記憶體廠第二季營收雖有回升，不過，毛利率恐怕仍有下滑的壓力，預計第二季單季獲利可能相較首季是持平或小幅下滑。