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南亞科法說前外資連4買 市場聚焦5大議題

2019-07-10 11:23經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

南亞科董事長吳嘉昭
南亞科董事長吳嘉昭
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動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科（2408）今(10)日下午將召開法說會，拉開重量級半導體廠第2季法說會序幕，市場聚焦第二季財報、第三季展望望、價格走勢、美中貿易戰及最近的日韓貿易戰影響等五大議題，外資在除息後轉為買超，已連續四天買超，股價往填息邁進。

南亞科6月合併營收40.86億元，月減3.7%，年減52.4%；第2季合併營收124.41億元，季增9.4%；累計上半年營收238.13億元，年減45.1%；因DRAM價格下跌，法人預估南亞科第二季毛利率恐將跌破4成，下探十季來低點；第三季進入旺季，營收及毛利率可望回升。

外資預估南亞科第三季位元出貨將季增10~15%，產品平均單價季減5~10%，不過美系外資對南亞科維持保守看法，主因下半年的價格、毛利率仍有壓力，另外，DRAM的庫存水位仍高，還有美中貿易戰的不確定因素等。

近日則是爆發日韓貿易戰，日本限制出口到韓國的面板及半導體材料，造成三星及SK海力面臨光阻劑及高純度氟化氫的貨源減少，恐影響投片量，法人推估，南亞科、華邦電等台廠可望受惠，另外，可望有助 DRAM 價格止跌回升。

南亞科每股配發7.11元現金股利，4日除息，原本賣超的外資也轉為買超，統計已連續四天買超，推升南亞科股價往填息前進，今日以64元開高，一度拉升至64.3元，盤中填息率逾8成。

南亞科貿易戰
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