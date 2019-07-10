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上市櫃6月營收 矽創、超眾等45家率先創新高

2019-07-10 09:20經濟日報 記者周克威╱即時報導

上市櫃公司6月營收陸續公布，截至今（10）日早盤為止，已有鴻海（2317）、仁寶等千家率先公布，在下游客戶回補庫存等需求浮現中，包括矽創、超眾等45家公司率先寫下單月歷史新高紀錄。

上市櫃公司將在今（10）日公告完成6月營收，已有包括鴻海、仁寶、英業達、日月光投控、華碩、中壽、聯強等980家公司率先公布，當中，德英營收年成長75.03倍，幅度最大，月成長最大的是寶徠的3,262倍，表現最佳，而營收較上月成長逾1倍的還有中茂、國光生、台汽電、大將、華固、基泰、高僑、宏普、商之器、合世、樂士、三豐、懷特、遠雄、宏旭-KY等公司。

年成長逾2倍的有德英、順藥、三豐、中茂、宏璟、鴻翊、達能、傳奇、中裕、坤悅、安克、高僑、基泰、智擎、國光生、宏普等。

而年、月同步成長，且單月營收規模逾50億元的公司則有鴻海、英業達、日月光投控、宏碁、緯穎、佳世達、TPK-KY、臻鼎-KY、益登、正崴、致伸、全家、豐泰、兆豐金、新普、中美晶、啟碁、環球晶等公司。

在千家提前公告5月營收的公司中，有亞力、和康生、科妍、研華、友通、京元電子、六角、神基、信邦、港建、鈊象、尚立、鴻翊、閎康、邦特、太醫、安克、晟田、新唐、緯軟、立積、傳奇、禾聯碩、jpp-KY、杰力、上海商銀、全家、聚碩、超眾、高僑、聯嘉、智基、高端疫苗、易華電、奈米醫材、鈺太、矽創、昇陽半導體、九暘、生展、金可-KY、台汽電、鈺齊-KY、豐泰、裕融等45家寫下歷史新高。

營收國光生鴻海
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