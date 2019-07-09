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緯穎6月營收164.69億元 月增21.94%

2019-07-09 21:18經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

緯穎今（9）日公布2019年6月營收為164.69億元，月增21.94%，年增16.95%，主要是受到之前該公司墨西哥廠，可能要被課徵關稅的影響，導致北美客戶提前拉貨，帶動緯穎6月營收明顯較5月成長。

緯穎2019年前六個月營收為806.99億元，年減6.08%。緯穎總經理洪麗甯之前表示，上半年受到大環境不佳影響，業績表現較去年同期疲軟，不過，四大資料中心客戶中已取得三家，同時也新增三家客戶，希望下半年營運能逐漸恢復成長，期待明年恢復成長動能。

洪麗甯說，下一代中央處理氣（CPU）平台新案子，該贏得的客戶都贏得了，現在辦公室人聲鼎沸、非常熱鬧，預期2019下半年至明年會有新一波產品上市，推動業績緩步升溫。

她表示，不管是公有雲、私有雲、5G，均將帶來伺服器的機會、拓展更寬廣客戶層，2019上半年美國四大資料中心客戶中，已取得三家客戶，同時也新增三家客戶，希望對2020年營運有顯著貢獻。

因應電力效能需求大增，緯穎也推出相應產品，洪麗甯指出，致力冷卻與散熱技術，2019年Computex展出兩相浸沒式液冷系統，預期明年春天在大型資料中心會導入試用，也與國內半導體、電信業者洽談導入可能性；邊緣運算方面，將展出新品，預計產品於9月在歐洲展出，且是與諾基亞共同展出。

緯穎目前在台灣、東南亞、歐洲、墨西哥都有工廠，其中位在台南新增增設的廠房，第一條線在2019年6月出貨，下半年會開出第二和第三條產線，雖然美墨關稅爭議暫時結束，但該公司也正積極考慮在美國設廠的可能性。

營收
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