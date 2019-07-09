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良維8月5日除息 下半年旺季可期

2019-07-09 21:17經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

良維今日公告，定在2019年8月5日為除權息交易日，預計配發1.5元現金股利，共計2.13億元，預期下半年旺季營運，將比上半年好，2020年在新產品出貨下，表現更佳。

良維董事長李淳正之前指出，雖有中美貿易戰影響，但2019下半年是傳統旺季，營收會優於上半年，2020年會比今年好，在產品線與製程調整逐步到位後，未來毛利率20%應該是低標。

李淳正表示，良維卡位資料中心的商機，與國內組裝龍頭與電源供應器大廠合作，出貨亞馬遜，由於國安疑慮，亞馬遜資料中心不採用中國製的產品，良維因此受惠，未來將放在泰國廠生產，因伺服器線組一條單價達200美元，三方結盟交貨美國大廠，2020年出貨將呈現跳升，法人預期，一年可能有3至5萬條用量。

在Type C部分，他說，因應影音傳輸的需求，更高端的Gen2傳輸速度可達15G，可應用的範圍包括電競、高階商用筆電、PAD等裝置，是公司著墨的重心，現已有大客戶完成認證，最慢今年9月開始出貨，真正爆發會在2020年。

另外，良維是美系智慧手機客戶，在資訊產品的線材供應商，但2020年大改版的智慧型手機，該公司已有線材及變壓器送樣中，客戶也在進行產能與報價的評估，一旦順利通過，並正式出貨，對營收貢獻可期，預期結果今年底明朗。

智慧型手機亞馬遜
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