微星技嘉推新顯示卡 推升第3季業績

2019-07-09 21:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



微星今日宣布推出新款NVIDIA Super全系列顯示卡，隨著舊款顯示卡庫存在2019第2季去化的差不多，加上新顯示卡的鋪貨效應，預期將帶動微星、技嘉與承啟等顯示卡族群第3季營運開始升溫。

微星今天也公布2019年6月營收85.67億元，月減5.21%，年增0.44%，主要是受到顯示卡出貨稍微不如預期的影響。技嘉6月營收36.89億元，月減12.81%，年減3.37%，主要是受到伺服器遞延到第3季出貨，以及顯示卡需求疲軟的影響。

微星董事長徐祥之前就表示，2019上半年的情況不好，主機板今年做不到2,000萬片目標，主要是中國大陸市場不好。歐洲市場需求也疲弱，因為歐洲精品主要銷往大陸，受到大陸對精品需求下滑的衝擊，連帶影響到歐洲市場的景氣。只有美國與東北亞市場表現不錯。

在顯示卡方面，徐祥說，輝達2019上半年推出的RTX 2000系列顯示卡，由於比上一代產品貴100美元，消費者不買單，導致庫存升高，目前必須要持續清理庫存。

經過2019上半年低潮後，徐祥說，他樂觀看待下半年，因為輝達與AMD都在7月推出新產品，尤其輝達表示，會有新的策略（降價），目前看起來相當正面，等新品推出之後，微星將積極執行，因此，對下半年的電競與顯示卡產品需求樂觀期待。

至於技嘉2019年6月顯示卡的出貨量持續衰退，加上伺服器也遞延到第3季出貨，使得第2季業績表現較弱，不過，隨著伺服器大客戶Yandex和新的印度專案陸續出貨，加上NVIDIA新的SUPER顯示卡開始鋪貨，預期第3季營運將開始升溫。

法人預估，技嘉2019第3季主機板出貨量將落在280至300萬片，較第2季的270萬片回升，顯示卡出貨量落在80至90萬片，較第2季的75萬片小增，伺服器營收第3季可望季增75%，因為第2季的貨延到第3季才出。