新光金每股淨值升至15.21元 成立來新高

2019-07-09 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



股債回升、操作方向對，新光金控6月底每股淨值升至15.21元，整體淨值也走高至1,860億元，雙雙創下新光金2002年成立以來17年新高。

新光金控資深副總徐順鋆9日表示，新光人壽6月底淨值回升至1,090億元，創下新壽成立56年來新高，推升母公司新光金淨值增至1,860億元，每股淨值15.21元，也是成立以來新高。

徐順鋆指出，淨值回升主因美債與台債的殖利率走低，債券價格上漲，國內外股票價格也漲，新壽的資產配置操作方向對，評價利益跟處分利益都有。

新光金6月稅後純益11.61億元，前六月稅後純益106.84億元，累計每股稅後純益0.87元。

新光金核心子公司新光人壽6月稅後純益3.71億元，為今年以來單月最差月份，徐順鋆表示，主因新契約成長，「一個月做平常兩個月的業績量」，含佣金在內的業務費用與提列的責任準備金較多。

新光人壽今年上半年新契約保費收入643.8億元、年增16.5%，其中，外幣保單占433.77億元、年增35.5%。

除了業務成本增加，侵蝕新光人壽獲利的，還有6月份的新台幣表現。徐順鋆說，新台幣6月對美元升值5.4角，新壽有匯兌損失，動用21億元外匯價格變動準備金，6月底外匯準備金餘額降至97.7億元。

隨著新光人壽獲利動能疲軟，新光金另家子公司新光銀行6月稅後純益4.51億元，成為新光金6月單月獲利最高的子公司。

新光銀行高層先前曾經表示，今年稅後純益目標要賺超過50億元。新光銀上半年稅後純益24.97億元，目前看來，全年有希望達陣。

新光金另家子公司元富證券6月稅後純益1.49億元，為今年來獲利第三高月份。台股6月成交量比5月差，元富證6月獲利明顯優於5月，徐順鋆表示，主因自營跟財富管理業務表現好。