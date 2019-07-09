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旭隼第2季營收季增20.5% 獲利有望成長

2019-07-09 18:57經濟日報 記者張義宮╱即時報導

不斷電系統（UPS）股王旭隼（6409）6月營收10.69億元，月減10.7%，年增12.2%。年增為變頻器進入旺季，月減則有5月工作天數較長以及基期高等因素。整體而言，第2季業績優於第1季，季增達20.5%，預期第2季獲利也會高於第1季。

旭隼表示，針對第3季營運「審慎以對」，因為中美貿易戰仍未明朗。1至6月營收62.95億元，年增17.1%。

旭隼強調，第2季是變頻器inverter的旺季，去年表現不太好，今年算是恢復成長動能。賣出的Inverter主要是用在太陽能發電相關產業，將太陽能板發的電力轉換儲能到電池裡或是轉換成市電。

旭隼的生產據點位在深圳，第1季在中山廠加入營運之後，深圳廠以生產高端UPS產品為主，中山廠以量化的製品為主軸，可形成分工及互補效益。

旭隼多年來一直是全球中小型UPS代工龍頭，專注在ODM、不做品牌，不跟客戶做業績競爭，受到全球主力經銷商或品牌大廠好評；加上UPS產品具有少量多樣化的特色，有自動化

生產性高的競爭優勢，符合客戶的需求，成為業績向上的助力。

去年旭隼營收114.78億元，稅後純益18.13億元，年增32.9%，每股純益 (EPS) 23.18元，在營收、稅後純益、每股純益」都再創新猷。

第1季旭隼稅後純益3.8億元，每股純益4.85元。

旭隼太陽能發電營收
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