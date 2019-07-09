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聯強上半年營收雙位數衰退 下半年可望回溫

2019-07-09 18:43經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

聯強（2347）今（9）日公告今年第2季合併營收783億元，年減14%；累計上半年營收為1,596億元，較去年減少11%。聯強表示，主要受到全球政經環境動盪、景氣趨緩的影響，下半年手機、筆電等諸多新品上市，加上英特爾CPU缺貨狀況預期將逐漸紓解，同時企業/政府的IT投資仍將持續，下半年表現將優於上半年。

聯強指出，全球景氣由於中美貿易紛爭未解，呈現出下滑的趨勢，造成終端消費的信心不足、買氣遲滯；企業對於重大投資也採取遞延、觀望的態度。從區域角度，中國大陸與澳洲受到的影響最大，均達雙位數的衰退；印尼與香港則由於受到貿易衝突的直接影響較小，同時商用市場仍然維持穩健動能，分別逆向成長19%與12%。

從產品角度，聯強表示，流通事業群的消費性市場，第2季由於缺乏話題性產品刺激買氣，加上消費信心趨於保守，導致筆電、平板、智慧裝置等均下滑超過20%，手機更衰退46%；但電競產品因市場持續熱絡，成長高達165%。

商用市場，雖然企業／政府延遲大型投資案的採購，但仍持續進行數位轉型、資安強化、以及雲端大數據應用，因此若排除中國，仍較去年同期成長13%。

元件事業群部分，聯強指出，雖然中美貿易紛爭的發展態勢仍不明，但因上游製造商已著手進行產能調配，逐漸恢復正常備貨、生產，聯強元件業務第2季已回復去年水準，營收232億元，僅微幅下滑2%。

聯強營收
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