精誠上半年成績亮眼 營收年增15.4%

2019-07-09 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



精誠（6214）今（9）日公告6月營收20.57億元，年減3.58%；第2季合併營收54.26億元，年增12.13%；累計上半年合併營收103.6億元，年增15.4%。

精誠指出，第2季成長主要的原因來自大型支付專案驗收，以及爭取到香港大型金融與服務業客戶專案；此外，商業軟體服務業務及雲服務業務的成長，也相當顯著，是創造營收成長的關鍵因素之一。如鼎盛資科等去年併購的公司，也陸續發揮合併綜效，為第2季營收成長做出不少貢獻。