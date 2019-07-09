精誠6月營收20.57億元 月增4成

2019-07-09 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



精誠（6214）今天公布，6月營收20.57億元，月增4成、年減3.58%；累計上半年營收已突破百億元，達103.66億元，年增15.4%。

精誠表示，營收成長主因包括來自大型支付專案驗收，以及爭取到香港大型金融與服務業客戶專案；另外，商業軟體服務業務以及雲服務業務的成長也相當顯著，是創造營收成長的關鍵因素之一。而去年併購的公司如鼎盛資科也陸續發揮合併綜效，為第2季營收成長做出不少貢獻。