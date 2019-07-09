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緯軟訂單暢旺 6月營收再創新高

2019-07-09 18:10經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

資訊委外服務商緯軟（4953）今（9）日公告上月業績，受惠訂單暢旺，今年6月營收達4.75億元，月增1.7%、年增43.6%，單月營收再創歷史新高，業績表現不俗。

緯軟今年上半年合併營收26.93億元，年增52%。緯軟看準數位轉型浪潮帶來龐大資訊委外服務商機，主攻軟體技術顧問、資訊委外管理、業務流程委外及產品全球化服務等業務，是台灣唯一上市櫃的專業資訊委外服務業者。

緯軟日前已全面改選董監事，原董事長林憲銘卸任，由總經理蕭清志接任新董座，即日起生效，林憲銘也完成公司交棒任務。緯軟主要成長動能來自大陸、台灣成長雙引擎，客戶產業別集中於IT互聯網+、金融、電信及製造業，今年仍將持續深耕相關市場，有信心今年持續繳出不錯的成績單。

根據資策會分析報告，全球資訊服務市場成長走勢平穩，預估2018年的市場規模可達4,786億美元，2020年時則可達5,104億美元，平均年成長率3.6%。

若以台灣市場來看，2018年台灣資訊委外市場規模約新台幣363億元，2020年可達379億元，年成長率2.7%，雖然略低於全球成長率，但估計後續仍會加緊直追，而緯軟營運表現則有望跟著產業趨勢同步成長。

展望未來，緯軟對下半年營運持審慎樂觀態度。緯軟指出，隨著大數據應用越來越多以及未來5G時代來臨，預料市場對資訊委外服務的需求將會快速走升，有助於公司發展，期盼下半年營運能持續走升。

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