博智配息5.6元 8月1日除息

相關新聞
三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到2019-07-09 12:45
美麗概念股 麗豐、達爾膚上半年雙位數成長2019-07-09 14:41
炎夏商機 茶飲股崛起2019-07-09 14:38
喬山帶隊衝 生技大軍勇猛2019-07-09 14:38
台股失守月線 10700拉鋸戰2019-07-09 14:38
德州廠傳汙染事件 台塑下挫近2%2019-07-09 14:37
市場變臉術 輸家變贏家2019-07-09 13:15
生技非藥族群業績添材火 股價勁揚2019-07-09 12:26
三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到2019-07-09 10:55
台股盤中量縮整理 測試月線支撐2019-07-09 10:41
蘋果遭降評股價挫 蘋概三王齊跌2019-07-09 10:40
華頓S&P原油反1 8月8日終止上市2019-07-09 10:37
就市論勢／電子廠法說 風向球2019-07-09 00:58
台股5,000億股息活水 來了2019-07-09 00:30
法人押寶 大立光站上4,0002019-07-09 00:29
營收創高族群 盤面焦點2019-07-09 00:29
生技族群 買盤點火2019-07-08 23:47
日盛證App 當沖好幫手2019-07-08 23:47
教師證券研習 台北場將開跑2019-07-08 23:47
ETF除息大戲 下周登場2019-07-08 23:46
32檔ETF將除息 最高殖利率近5%2019-07-08 22:05
技術者們 KD使用方式跟你想像大不同2019-07-08 20:11
國巨上半年營收209.70億元 年減三成2019-07-08 16:23
台股尾盤跌幅縮終場下跌34.51點 三大法人賣超83.11億2019-07-08 15:04
柏文盤中填息5成 六角也強勢2019-07-08 14:43
14檔雙率雙升股 盤面亮點2019-07-08 14:43
亞股拖累 台股再度轉弱2019-07-08 14:43
太戲劇化！這檔股價開盤漲停後爆量下殺2019-07-08 14:20
大立光撐大局 台股小跌34點收10,7512019-07-08 13:45
明星股搶先看 卡位復仇行情3大指南2019-07-05 12:03
曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光2019-07-03 13:55
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
32檔ETF將除息 最高殖利率近5%2019-07-08 22:05
台股5,000億股息活水 來了2019-07-09 00:30
技術者們 KD使用方式跟你想像大不同2019-07-08 20:11
華邦第2季營收增逾10％ 旺宏增24.05％2019-07-08 20:25
PA迎旺季 法人估下半年成長力道強2019-07-09 15:21
ETF除息大戲 下周登場2019-07-08 23:46
台積電今年Q1現金股利2元 9月19日除息2019-07-09 14:35
生技族群 買盤點火2019-07-08 23:47
營收創高族群 盤面焦點2019-07-09 00:29
旺宏 Q2業績增逾二成2019-07-08 23:43
台股守住季線 投資人留意過度追價風險2019-07-09 14:52
玉晶光 6月營收增22%2019-07-08 23:41
訊連臉部辨識 技術排名領先2019-07-08 23:43
燿華績優 創同期新高2019-07-08 23:41
三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到2019-07-09 10:55
英業達+16% 受惠NB急單2019-07-08 23:47
台郡子公司減資 調整架構開拓美國市場2019-07-08 21:30
超微推新處理器 群聯樂2019-07-08 23:43
2020年Micro LED應用放量 聚積下半年進入試產2019-07-09 12:14
蘋果遭降評股價挫 蘋概三王齊跌2019-07-09 10:40
鋼價加速反彈 中鋼、豐興利多2019-07-08 23:43
喬山帶隊衝 生技大軍勇猛2019-07-09 14:38
法人押寶 大立光站上4,0002019-07-09 00:29
研華 營收創兩個新高2019-07-08 23:40
三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到2019-07-09 12:45
日盛證App 當沖好幫手2019-07-08 23:47
瑞儀、達運 Q3營運將升溫2019-07-08 23:41
生技非藥族群業績添材火 股價勁揚2019-07-09 12:26
矽創攀頂 宏觀+0.4%2019-07-08 23:48
元大金 落實永續發展2019-07-08 23:47
致伸、良維 四檔活力旺2019-07-08 23:51
廣越上半年營收年增54.84％ 主力客戶將擴大下單2019-07-08 20:54
台表科、全新 認購熱2019-07-08 23:50
美時高層換血 掀慶祝行情2019-07-09 14:38
蘋概三王乏力、權值股疲弱 台股跌48點收10,7022019-07-09 13:49
力達-40% 需求疲弱2019-07-08 23:47
台鋼集團久陽榮剛上半年創佳績 營收均年增1成2019-07-08 21:49
喬山6月營收 同期新高2019-07-08 23:44
聯發科、神盾 押長天期2019-07-08 23:51
國巨基本面惡化 美系外資維持減碼評等2019-07-09 12:03
留言