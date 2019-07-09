大摩調高穩懋目標價 喊269元

2019-07-09 17:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



穩懋（3105）躍居外資競相喊價新標的；日前大和資本將穩懋目標價提高到266元，創下外資圈新高價，另一家摩根士丹利出具的最新報告，看好穩懋PA出貨大幅成長，再把其目標價從249元拉高到269元，比下大和、給出最高的股價預測。

穩懋今（9）日股價拉尾盤，上漲1.8%，收222元，為盤面強勢指標。自5月測年線以來，穩懋已大漲35%。

摩根士丹利指出，亞洲日益興起的PA外包需求，將是穩懋成長新動力。先前美中貿易戰如火如荼，市場便臆測穩懋受惠替代需求，摩根士丹利最新調查中，再掌握到華為開始替代美國PA代工廠，海思負責供貨中低階PA，下一步向亞洲PA廠尋求5G PA供貨應是遲早的事。

由於多數亞洲PA廠透過穩懋生產PA，摩根士丹利看好穩懋受惠最大，特別是未來滿足5G需求的PA產品，必須因應不同的頻譜開發差異化規格，若穩懋正式為華為供貨5G手機用PA，2020年每股純益（EPS）估計增加額外的5%。

該券商也預期，穩懋今、明年為華為供貨PA比重將達到35%、50%，但不少投資人也對華為手機的砍單風險表達擔憂，對此摩根士丹利說明，未來穩懋因美國企業替代趨勢，在華為手機供貨的市占將大幅成長，上探七、八成，足以彌補最大的砍單幅度風險（華為可能砍單30%-40%）。