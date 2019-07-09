這檔ETF比下台灣50反1 躍居第二大

2019-07-09 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



由元大投信發行的元大台灣50（0050）、元大台灣50反1 ETF，堪稱是近年地位最「穩」的ETF，統計資料不是顯示台灣50規模第一，就是台灣50反1稱冠。不過，群益投信發行兩年多的群益10年IG金融債，因法人資金不斷進駐，最新達到592億元，已比下台灣50反1、躍居第二大ETF。

群益10年IG金融債ETF在近幾日才比下元大台灣50反1，除該基金快速成長，也和台股膠著，元大台灣50反1的規模下滑有關，目前台灣50反1的規模約551億元，群益10年IG金融債ETF能拚上第二，相當罕見。

群益10年IG金融債ETF是群益投信2017年底發行的首批債券ETF，當時與科技債、電信債ETF共同募集，也是台股首見的公司債ETF。

由於該時法人目光仍多在公債ETF，群益三檔債券ETF規模有限，但約半年後，三檔ETF忽迎大批資金，迄今規模全數超過190億元，金融債ETF更一直是市場上最大的產業債ETF，同步帶動業界掀起產業債募集潮。

及至近期，群益10年IG金融債規模雖成長放緩，但資金持續流入，最新已以近600億的表現躍居第二大ETF；而元大台灣50反1因台股膠著，內外資短線撤出，近十天外資持有台灣50反1比率，從25%下滑到9%。