PA迎旺季 法人估下半年成長力道強

2019-07-09 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



PA產業逐漸進入產業旺季，加上比較基期開始下降，法人機構指出，6月除宏捷科外，營收的年成長幅度都已轉正，預期今年下半年PA族群在比較基期下滑下，營收成長力道將逐步增強。

法人機構指出，全新6月營收年成長19.27%、月成長2.05%，營收維持在2億元以上，營運表現優於同族群，累計上半年營收也優於預期，由於進入產業旺季，預期第3季營運將持續向上；在VCSEL部分，開始間接出貨給韓系智慧型手機，Lumentum認證隨時可望能有最終結果出現。

穩懋6月營收年成長15.11%、月成長27.46%，累計營收年減10.72%；法人機構表示，穩懋樂觀看待產業長期的成長潛力，無論是在光電領域、5G 基礎建設以及手機、Wi-Fi 6的發展趨勢，皆有利營運，不過，2019年智慧型手機成長趨緩，5G目前處於非常初期的階段，對2019年的貢獻恐將有限，投資評價暫維持中立建議。

宏捷科6月營收年減13.89%、月增10.12%，第2季營收季增45.48%，旺季效應開始顯現。

分析師認為，宏捷科先前對上半年看法偏向保守，預期下半年業績可快速回升，就營收走勢來看，營運谷底已逐漸遠離，雖然VCSEL營收占比出現明顯上揚，但目前訂單能見度已下降至3~4周，未來毛利率的上揚取決於產能利用率，目前情況看來，下半年在比較基期偏低的狀況下，營收成長動能恢復。