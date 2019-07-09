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台股守住季線 投資人留意過度追價風險

2019-07-09 14:52經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（9）日壟罩在國際股市表現不佳下，市場觀望氣氛濃厚，指數呈現震盪整理走勢，指數回檔盤中將季線、月線給跌破，尾盤逢低買盤進場下，守穩在季線之上，終場加權指數下跌48點，收10,702點，成交量能為933億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，最近四天量能始終維持在千億元以下，顯示市場目前追價意願相對保守，不過，量縮也顯示指數殺低意願不強，因此，近期應該只是出現漲多的修正整理走勢。

基本面上，6月出口值達283.9億美元，為歷年6月最高水準，年增率則為0.5%，表現優於市場預期，終止出口連七黑的態勢，後續廠商若能延續中美貿易戰、提高台灣的產能配置，加上資通訊產品轉單效應浮現，下半年基本面復甦力道有望，有利中多行情持續。

技術面上，短期均線5、10日均線已經出現下彎，預期短期均線以及10,812~10,843點的缺口為近期較大壓力，若未有效回補，預期大盤仍將維持整理走勢，技術指標中，KD指標持續下彎且開口擴大，RSI指標也跌破50多方區，指標偏向弱勢，近期又正值美企業財報旺季，提防科技股下修下半年以及明年展望影響美股後續走勢，短線風險漸增，投資人不宜過度追價。

短期均線台股
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