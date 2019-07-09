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台股回檔 權證量縮待變

2019-07-09 14:51經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（9）日舊壟罩在國際股市表現不佳下，市場觀望氣氛濃厚，指數呈現震盪整理走勢，尾盤逢低買盤進場下，守穩在季線之上，終場加權指數下跌48點，收10,702點；隨現貨市場壓回，權證市場也呈量縮觀望的格局，其中，連結台積電（2330）的台積電元大89購15（037429）。

國際股市震盪，在早盤引發市場對外資動向的疑慮中，大盤壓回整理，一度失守月、季線，尾盤在逢低買盤進場下，守穩在季線之上；權證市場方面，隨現貨市場走跌，權證市場人氣也跟著退潮，整體權證市場進一步縮小為21.38億元，占大盤比重為1.77%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為17.12億元，認售權證成交金額為4.25億元，認購權證成交金額占總成交金額80.1%；認購、認售比值為4.02倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電元大89購15，成交金額為1,193萬元；認售排名第一的是連結元大S&P原油正2的元油2X永豐8C售03，成交金額為448萬元。

其中值得注意的是，受國際股市回檔影響，市場擔憂外資動向、大型權值股面臨調節壓力中，逢低買盤有進場布局台積電的跡象，在十大熱門權證中，一舉包辦三席。

另外，擔心指數一度跌破季線、月線，可能引發法人新一波停損賣壓中，看壞權值股走勢的元大台灣50反1也有一檔擠入排行榜中，顯示市場對後市仍呈多空分歧的看法。

認售權證台積電
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