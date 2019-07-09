蘋概三王乏力、權值股疲弱 台股跌48點收10,702

2019-07-09 13:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美國6月非農數據強勁使得降息預期降溫，美股全數收跌，影響台股今（9）日以低點開出，盤中在蘋概三王乏力且權值股表現多疲弱下，指數跌幅進一步擴大，盤中一度跌破10,700點大關，最低來到10,680.85點，尾盤受到部分買盤進場支撐，終場以10,702.78點作收，下跌48.44點、跌幅0.45%，成交量933.68億元，儘管險守整數關卡，月線仍告失守。

昨日美股呈現弱勢整理，由於6月非農數據強勁使得降息預期降溫，市場保守等待本周聯準會主席於國會的政策證詞；加上蘋果遭到美國券商下調評等，拖累股價其下跌達2%，並引領科技類股走低，終場四大指數全數下跌。

觀察今日亞洲主要股市表現漲跌不一，其中以日股開高維持紅盤，表現最為強勢，其餘如台股、韓股、港股與陸股皆開低震盪走低。

今日台灣50成分股表現，受到美國蘋果下跌2%影響，蘋概三王台積電（2330）、鴻海、大立光表現疲弱，股價盤中分別走跌0.4%、1.27%及2.07%，可成、廣達也分別走跌逾1.7%及0.83%，其餘電子股如聯發科、南亞科則逆勢小漲。

金融族群方面，僅中信金、兆豐金與元大金呈現小漲，其餘則呈現小跌；傳產族群方面，以和泰車走揚逾2.5%表現最為強勁，豐泰小漲0.2%，台塑則走跌逾2%，表現相對弱勢。

其餘盤面上焦點族群部分，生技族群挾著生技月題材成為資金避風港，其中科妍受惠6月營收表現亮眼，盤中漲幅逾7%，其餘如佰研也有逾6%的漲幅，奈米醫材、環瑞醫、和康生皆走揚逾3%，寶齡富錦、佐登-KY也有1~2%不等間的漲幅等等。