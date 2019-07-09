三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 12:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



近一個月A股漲幅相對於國際主要股市較大，主要在於6月份受惠於A股納入富時羅素全球股票指數系列的利多帶動下，北上資金已由淨流出轉為淨流入，加上官方有望推出新一波利多政策，及人行維持穩中偏鬆的貨幣政策立場下，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，A股有機會走出一波反彈行情，只要市場有修正，反而提供A股布局良機，建議可以相關ETF擇機買入布局。

粘瑞益指出，短線來看，A股已現三大止跌信號：第一，北上資金連續淨流入，截至7月5日已連續五個交易日淨流入。

第二、場內資金淨流出趨於尾聲，7月2日~4日連續三個交易日場內資金合計淨流出逾千億，7月5日兩市合計資金淨流出降至個位數，可以看出場內資金的淨流出已近尾聲，資金動向即將出現轉折。

第三、市場已完成對6月底跳空缺口回補，短線技術指標已無壓力，上綜指數3,000點將是有力支撐。

除了三大止跌訊號外，通膨溫和有助利率寬鬆及政策鬆綁兩大利多，亦有利A股反彈。粘瑞益表示，中國5月消費物價通貨膨脹率從4月的2.5%上升至2.7%，大致符合市場預期，為2018年2月以來新高，除了反映食品價格上揚之外，非洲豬瘟爆發導致價格居高不下，亦是造成5月物價上漲的關鍵，但仍處在可控的範圍之內。參考過去資料，從1986年到2019年，中國的通貨膨脹率平均為5.16%，1989年2月為歷史最高水平28.40%，1999年4月的-2.20%則為歷史最低水平。

此外，中國證監會發布《上市公司重大資產重組管理辦法》規則修訂，市場解讀，透過併購重組的放鬆，將有利於提升上市公司質量，進一步推升公司的股價回升。

此次修訂包括四點：一、擬取消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標；二、縮短「累計首次原則」計算期間。本次修改統籌市場需求與證監會抑制「炒殼」、遏制監管套利的要求，將累計期限減至36個月；三、允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市。同時明確，非前述資產不得在創業板重組上市；四、恢復重組上市配套融資，支持上市公司置入資產改善現金流、發揮協同效應。

綜上所述，在三大止跌訊號加上兩大利多因素下，A股反彈仍有望持續，粘瑞益建議，投資人不妨以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証、富邦深100，並配置部分資金在富邦中証500，掌握中小型A股之後市契機。