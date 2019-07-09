親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

長榮機師揚言送「特別餐」給反罷工者 遭記2大過免職

變態小說有罪嗎？土耳其舉國圍剿的《翡翠公寓》

三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 12:45經濟日報 記者王皓正╱即時報導

近一個月A股漲幅相對於國際主要股市較大，主要在於6月份受惠於A股納入富時羅素全球股票指數系列的利多帶動下，北上資金已由淨流出轉為淨流入，加上官方有望推出新一波利多政策，及人行維持穩中偏鬆的貨幣政策立場下，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，A股有機會走出一波反彈行情，只要市場有修正，反而提供A股布局良機，建議可以相關ETF擇機買入布局。

粘瑞益指出，短線來看，A股已現三大止跌信號：第一，北上資金連續淨流入，截至7月5日已連續五個交易日淨流入。

第二、場內資金淨流出趨於尾聲，7月2日~4日連續三個交易日場內資金合計淨流出逾千億，7月5日兩市合計資金淨流出降至個位數，可以看出場內資金的淨流出已近尾聲，資金動向即將出現轉折。

第三、市場已完成對6月底跳空缺口回補，短線技術指標已無壓力，上綜指數3,000點將是有力支撐。

除了三大止跌訊號外，通膨溫和有助利率寬鬆及政策鬆綁兩大利多，亦有利A股反彈。粘瑞益表示，中國5月消費物價通貨膨脹率從4月的2.5%上升至2.7%，大致符合市場預期，為2018年2月以來新高，除了反映食品價格上揚之外，非洲豬瘟爆發導致價格居高不下，亦是造成5月物價上漲的關鍵，但仍處在可控的範圍之內。參考過去資料，從1986年到2019年，中國的通貨膨脹率平均為5.16%，1989年2月為歷史最高水平28.40%，1999年4月的-2.20%則為歷史最低水平。

此外，中國證監會發布《上市公司重大資產重組管理辦法》規則修訂，市場解讀，透過併購重組的放鬆，將有利於提升上市公司質量，進一步推升公司的股價回升。

此次修訂包括四點：一、擬取消重組上市認定標準中的「淨利潤」指標；二、縮短「累計首次原則」計算期間。本次修改統籌市場需求與證監會抑制「炒殼」、遏制監管套利的要求，將累計期限減至36個月；三、允許符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市。同時明確，非前述資產不得在創業板重組上市；四、恢復重組上市配套融資，支持上市公司置入資產改善現金流、發揮協同效應。

綜上所述，在三大止跌訊號加上兩大利多因素下，A股反彈仍有望持續，粘瑞益建議，投資人不妨以大型A股ETF作為核心部位，如富邦上証、富邦深100，並配置部分資金在富邦中証500，掌握中小型A股之後市契機。

A股富邦投信
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:15

生技非藥族群業績添材火 股價勁揚

2019-07-09 12:26

三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 10:55

台股盤中量縮整理 測試月線支撐

2019-07-09 10:41

蘋果遭降評股價挫 蘋概三王齊跌

2019-07-09 10:40

華頓S&P原油反1 8月8日終止上市

2019-07-09 10:37

就市論勢／電子廠法說 風向球

2019-07-09 00:58

台股5,000億股息活水 來了

2019-07-09 00:30

法人押寶 大立光站上4,000

2019-07-09 00:29

營收創高族群 盤面焦點

2019-07-09 00:29

生技族群 買盤點火

2019-07-08 23:47

日盛證App 當沖好幫手

2019-07-08 23:47

教師證券研習 台北場將開跑

2019-07-08 23:47

ETF除息大戲 下周登場

2019-07-08 23:46

32檔ETF將除息 最高殖利率近5%

2019-07-08 22:05

技術者們 KD使用方式跟你想像大不同

2019-07-08 20:11

國巨上半年營收209.70億元 年減三成

2019-07-08 16:23

台股尾盤跌幅縮終場下跌34.51點 三大法人賣超83.11億

2019-07-08 15:04

柏文盤中填息5成 六角也強勢

2019-07-08 14:43

14檔雙率雙升股 盤面亮點

2019-07-08 14:43

亞股拖累 台股再度轉弱

2019-07-08 14:43

太戲劇化！這檔股價開盤漲停後爆量下殺

2019-07-08 14:20

大立光撐大局 台股小跌34點收10,751

2019-07-08 13:45

受亞股拖累 台股跌勢再擴大

2019-07-08 11:48

11檔業績雙增股出列 買盤進駐衝關焦點

2019-07-08 11:34

IC設計除息大秀登場 聯發科打頭陣

2019-07-08 10:40

輝達聲明化解轉單疑慮 台積電早盤一度翻紅

2019-07-08 09:38

明星股搶先看 卡位復仇行情3大指南

2019-07-05 12:03

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:55

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

32檔ETF將除息 最高殖利率近5%

2019-07-08 22:05

台股5,000億股息活水 來了

2019-07-09 00:30

技術者們 KD使用方式跟你想像大不同

2019-07-08 20:11

華邦第2季營收增逾10％ 旺宏增24.05％

2019-07-08 20:25

ETF除息大戲 下周登場

2019-07-08 23:46

生技族群 買盤點火

2019-07-08 23:47

營收創高族群 盤面焦點

2019-07-09 00:29

旺宏 Q2業績增逾二成

2019-07-08 23:43

美中貿易戰衝擊 國巨華新科6月業績同步滑落

2019-07-08 18:53

台股尾盤跌幅縮終場下跌34.51點 三大法人賣超83.11億

2019-07-08 15:04

14檔雙率雙升股 盤面亮點

2019-07-08 14:43

玉晶光6月營收8.58億元 月增22.06％

2019-07-08 16:39

玉晶光 6月營收增22%

2019-07-08 23:41

聯發科除息橫走 陸訂單挺後市

2019-07-08 14:43

燿華6月營收19.14億 創歷年同期新高

2019-07-08 15:46

訊連臉部辨識 技術排名領先

2019-07-08 23:43

國巨上半年營收209.70億元 年減三成

2019-07-08 16:23

燿華績優 創同期新高

2019-07-08 23:41

感測業務發威 矽創6月營收創新高

2019-07-08 17:41

三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 10:55

英業達+16% 受惠NB急單

2019-07-08 23:47

旺宏6月合併營收26.71億 月減1.9％

2019-07-08 16:07

超微推新處理器 群聯樂

2019-07-08 23:43

網家爆量漲停 神祕買盤引關注

2019-07-08 14:43

蘋果遭降評股價挫 蘋概三王齊跌

2019-07-09 10:40

法人押寶 大立光站上4,000

2019-07-09 00:29

日盛證App 當沖好幫手

2019-07-08 23:47

鋼價加速反彈 中鋼、豐興利多

2019-07-08 23:43

台郡子公司減資 調整架構開拓美國市場

2019-07-08 21:30

信邦全年業績 戰2位數成長

2019-07-08 14:44

矽創攀頂 宏觀+0.4%

2019-07-08 23:48

瑞儀、達運 Q3營運將升溫

2019-07-08 23:41

研華 營收創兩個新高

2019-07-08 23:40

廣越上半年營收年增54.84％ 主力客戶將擴大下單

2019-07-08 20:54

漢來美食6月營收3.1億元 年增12.6%

2019-07-08 15:20

柏文盤中填息5成 六角也強勢

2019-07-08 14:43

致伸、良維 四檔活力旺

2019-07-08 23:51

元大金 落實永續發展

2019-07-08 23:47

台表科、全新 認購熱

2019-07-08 23:50

國巨6月營收30.68億元 月減5.9％、年減61.9％

2019-07-08 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top