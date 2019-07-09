生技非藥族群業績添材火 股價勁揚

2019-07-09 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



生技股今（9）日由非藥族群當家，展現強漲氣勢，包括喬山（1736）、科妍挾著6月營收利多，股價勁揚，喬山盤中來到77元，漲幅逾9%，一舉創四年多來新高價，科妍盤中來到73.3元，漲幅8%，創兩個多月來新高。

另外，包括佰研、大學光今日也大漲表態，顯示生技股獲資金活水挹注暢旺，次族群間的比價輪動表現積極。

喬山公布6月營收計18.8億元，較去年同期成長15.7%，再創同期單月歷史新高，累計半年年營收年增21%，第二季營收56億元，也較去年同期成長23.8%。

喬山表示，由於全球健身房擴展快速及運動人口增加，帶動運動健身器材需求，隨著下半年旺季的到來，營收可望逐月成長。

喬山表示，越南新廠已在今年動工，預計年底投產，估新廠明年產值可達10億元，該廠區未來還會規劃二期工程，將視接單狀況而定，一、二期廠區未來最大產值上看30億元，以生產家用產品為主，由於越南廠的生產成本較中國廠低15%，預期投產後有助整體營運、獲利表現。

科妍6月合併營收4736.9萬元，年增154.99%，月增56.13%，創下歷史新高，累計上半年營收2.05億元，較去年彤騎乘長32.6%。

科妍不懼第2季為傳統營收淡季，單月營收還逆勢寫下新高，優於市場預期，顯示營收基本面隨著新產品及各國市場的發展逐漸有所貢獻。

法人表示，科妍第2季簽訂大歐盟地區主要國家獨家經銷，可望增添一針劑型關節腔添增銷售動能，歐洲關節腔注射劑市場一年約4億美元，因人口老化因素，市場持續成長。