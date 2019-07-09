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三大止跌訊號+兩大利多 A股反彈時機到

2019-07-09 10:55經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

近一個月A股漲幅相對於國際主要股市較大，主因6月受惠於A股納入富時羅素全球股票指數系列的利多帶動，北上資金由淨流出轉為淨流入，加上官方有望推出新一波利多政策，及人行維持穩中偏鬆的貨幣政策立場，富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益認為，A股有機會走出一波反彈行情，只要市場有修正，反而提供A股布局良機，建議可以相關ETF擇機買入布局。

粘瑞益指出，短線來看，A股已現三大止跌信號：第一，北上資金連續淨流入，截至7月5日已連續五個交易日淨流入；第二、場內資金淨流出趨於尾聲，7月2~4日連續三個交易日場內資金合計淨流出逾千億，5日兩市合計資金淨流出降至個位數，可以看出場內資金的淨流出已近尾聲，資金動向即將出現轉折；第三、市場已完成對6月底跳空缺口回補，短線技術指標已無壓力，上綜指數3,000點將是有力支撐。

除了三大止跌訊號外，通膨溫和有助利率寬鬆及政策鬆綁兩大利多，也有利A股反彈。粘瑞益表示，中國5月消費物價通貨膨脹率從4月的2.5%上升至2.7%，大致符合市場預期，為2018年2月以來新高，除反映食品價格上揚外，非洲豬瘟爆發導致價格居高不下，也是造成5月物價上漲的關鍵，但仍處在可控的範圍之內。

參考過去資料，從1986年到2019年，中國的通貨膨脹率平均為5.16%，1989年2月為歷史最高水平28.40%，1999年4月的-2.20%則為歷史最低水平。

此外，中國證監會發布上市公司重大資產重組管理辦法規則修訂，市場解讀，透過併購重組的放鬆，將有利於提升上市公司質量，進一步推升公司的股價回升；在三大止跌訊號加上兩大利多因素下，A股反彈仍有望持續，粘瑞益建議，投資人不妨以大型A股ETF作為核心部位。

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