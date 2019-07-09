獲買盤挹注 生技股齊揚走紅

2019-07-09 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股繼上周回落五日均線下後，今（9）日再走低修正，回測月均線，盤面上，類股跌多漲少，其中，生技股如科研（1786）、國光生等不僅各擁營運利基，也挾生技月題材，在市場觀望氣氛再起之際，躍為資金避風港。

市場對於聯準會寬鬆的預期降低，進而壓抑主要股市行情，加權指數近日表現疲弱，試圖站穩上升趨勢線，技術面上，除十日線外，其餘均線皆呈下彎態勢，日KD向下開口也有擴大的趨勢，短線上較不利指數攻高。

盤面上，除了財報公布帶動個股表現之外，中小型題材股相較有能見度，如迎來旺季的觀光、食品、遊戲概念股，以及具資金避險性質的傳產外銷以及生技類股。

盤中，在資金簇擁下，生技類股漲勢強勁，成市場焦點。

上市的科研漲7%、和康生漲4%、國光生、喬山、寶齡富錦、羅麗芬-KY、中生化漲3%、旭富、承業醫等也有1%以上的表現；上櫃的佰研漲6%，奈米醫材漲5%、訊聯漲2%、美時、大學光、浩鼎、高端疫苗、逸達等漲1%。

以法人近十日賣賣超來看，中生化、旭富有法人三千張以上的買單、承業醫、鐿鈦有千張以上的多單布局，為法人主要布局的標的。

再就近十日漲幅來看，中生化隨其生技產品結構優化，毛利率改善，後市營運能佳，吸引買盤進駐，漲逾46.3%，最為強勢；鐿鈦、羅麗芬-KY、訊聯各有醫材、美容、生醫技術利基，股價漲幅20%以上，是另一資金青睞對象，其他如國光生、皇將、康樂-KY、生展、逸達等則有逾10%的漲幅。

法人表示，生技產業基本面轉趨強勁，且營運不受貿易戰影響，再加上政策助益，有利於放大股價對獲利與題材利多的反應程度，然在資金快速輪動下，須留意漲多回檔的修正壓力，操作不可不慎。