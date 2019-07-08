32檔ETF將除息 最高殖利率近5%

2019-07-08 22:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



上市櫃公司密集除權息，台股掛牌ETF也迎來今年最大波的除息高峰；統計至7月下旬，規模最大的元大台灣50（0050）等32檔ETF，將接力除息，最高殖利率近5%，將延燒台股除權息熱潮。

本波將除息的32檔ETF中，多達16檔是規模「百億級」的大型ETF，包括高達1,300多億元的元大台灣50，且類型除了債券ETF，還有海內外股市、特別股、REITs（不動產投資信託）ETF，堪稱是今年最大一波的ETF除息潮。

首日將由群益旗下三檔百億級的大型債券ETF、REITs的群益道瓊美國地產，均於7月16日除息打頭陣，緊接著17日國泰10檔債券ETF、凱基新興債和科技債ETF，18日富邦台50、富邦美國特別股等11檔ETF與台新JPM新興債，19日元大旗下元大台灣50、元大MSCI台灣、元大投資級公司債等四檔ETF將除息。

上述尤以規模最大、受益人逾10萬人的元大台灣50，格外受到關注，此次預計將除息0.7元，為今年第二次除息，殖利率約0.8%；此前元大台灣50已於1月除息一次，殖利率3%。過往元大台灣50每年除息都填息，成立來的年化報酬率超過7%。

其次群益10年IG金融債、群益15年IG科技債、國泰A級公司債、元大投資級公司債規模達到300億至600億元，該四檔ETF雖規模龐大，不過近一季規模都趨向穩定，本次每受益權單位將分別配發0.391元、0.384元、0.4元、0.45元，換算年化殖利率介於3.3%-4%，多比先前配息貼近指數殖利率。

規模約200多億元的國泰中國政金債5+、凱基新興債10+，則相對受買盤轉進低基期大陸債、新興債影響，殖利率僅0.9%、0.5%。其他百億級ETF中，殖利率較高者，另有國泰投資級公司債4.4%、群益15年IG電信債4.2%、國泰5Y+新興債4.3%等，值得關注。