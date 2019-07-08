益安：主導並完成兩項增資案

2019-07-08 20:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



益安生醫（6499）今（8）日宣布，近期成功主導並完成 Panther Orthopedics 及意能生技兩項增資案。Panther Orthopedics 為一家位於美國加州矽谷之骨科微創手術醫材新創公司，致力於提供骨科四肢創傷內固定功能之創新解決方案。意能生技為台灣公司，開發可於門診執行之良性攝護腺肥大治療方案，立即舒緩患者之下泌尿道症狀。

Panther Orthopedics 已取得美國 FDA 510(k)產品上市許可之 PUMA System (TM) 為一革命性創新之動態內固定醫材，不僅結合傳統骨釘產品及新興肌腱固定懸吊鈕(Suture ButtonFlexible Fixation)產品的優勢，亦避免現有產品之臨床應用限制與不便性。

PUMA System主體的類彈簧式設計使其無須過度緊收，便得提供持續且穩定的加壓及固定支撐。 PUMA System已於 2018年 11 月正式在美國上市銷售，並持續累積良好的臨床使用經驗。

意能生技開發之 XFLO Expander System 用以解決良性攝護腺肥大所致下泌尿道症狀之重大未被滿足的臨床需求。

人口統計數據顯示，50 歲以上男性約有半數曾因良性攝護腺肥大引起下泌尿道症狀，80 歲以上的男性發病率甚至達 80％以上，全球共有超過 7,100萬名病患尋求積極治療。

傳統手術或藥物常伴隨副作用與併發症，包括性功能障礙、出血、感染、和復原期長等問題，因此近年來，具備臨床優勢的新興微創良性攝護腺肥大治療方式顯著地擴展了滲透率仍低的良性攝護腺肥大治療市場。

XFLO是一種創新、可於門診執行的微創治療方案，與傳統手術或藥物相比，可提供簡單且侵入性低的方式，緩解良性攝護腺肥大引起的下泌尿道症狀。XFLO Expander System 正在澳洲和喬治亞共和國進行First-In-Man Studies 首次人體臨床試驗。

益安生醫董事長暨總經理張有德表示，益安生醫打造了一個創新醫材開發平台，與醫師及新創業者攜手合作，致力於將創新的構想從概念走向商業化。此創新平台兼具傳統醫材創投以及醫材研發公司的優勢，不僅提供資金及開發資源，亦有實際執行專案的能力。