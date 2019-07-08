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大立光撐大局 台股小跌34點收10,751

2019-07-08 13:45經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

大立光執行長林恩平 聯合報系資料照╱記者黃仲裕攝影
大立光執行長林恩平 聯合報系資料照╱記者黃仲裕攝影
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短線利多已反應，回歸基本面表現，台股今（8）日指數受到亞股拖累，終場下跌34.51點，收在10,751.22點，成交值達951.55億元；而大立光宏達電、台表科皆上漲逾4%。法人指出，短線上可關注營收表現有亮點或法說會將登場的個股

今日亞股弱勢呈現，由三星今年第2季財報展望不佳，加上日韓貿易戰問題，造成股價走跌約2%，使韓股走弱，盤中下跌將近2%；而上證指數也跌破3,000點關卡，跌幅超過2%；深證、恆生、日經指數跌幅約在1至2%間。

在6月營收方面，宏達電月增94%，攀上近七個月高點，帶動今日股價帶量跌深反彈，上漲約4%；台表科6月營收月增11.8%，年增40.6%，上半年營收年增39.8%，吸引外資連4日買超，盤中挾量強漲逾7%。

而傳奇、高橋、鈊象、昇揚半導體、杰力、京元電子等6月營收創歷史新高。

法人認為，由於近期美股、台股大盤及個股股價已大漲過，因此不能過度樂觀，不建議追高，反而逢高需獲利了結、股價回跌再來區間操作，後續仍需緊盯美中國後續談判、美企財報及美國經濟數據的公布、台灣企業第3季業績展望及實際出貨情況。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，周三（10）日聯準會主席鮑爾赴眾議院進行聽證報告，預期在此之前市場情緒會較謹慎，由於時間點剛好來到川習會結束一周，利多反應後進入沉澱期，拉回基本面表現，因此，短線上7月營收表現亮眼、除權息、法說會行情股將是市場焦點。

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