柏文早盤填權息5成 六角菲律賓市場利多推升股價

2019-07-08 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



柏文（8462）今日進行除權息交易，早盤股價即大漲表態，盤中填權息幅度達5成，首日即開出好彩頭，柏文今日盤中股價來到293.5元，漲幅達9%，繼瓦城（2729）一日填息後，再為今年觀光股填權息行情助陣。另檔，高價觀光股六角（2732）則反應菲國百店利多，加上引菲國第一夫人加盟助威，今日股價也向上表態，盤中來到150.5元，漲福近5%。

六角以旗下品牌「Chatime日出茶太」為先鋒，今年針對亞太地區的快速發展提出全新策略「亞太(APAC)區域發展計畫」，繼日本市場續傳捷報後，再宣布菲律賓市場快速擴展，正式達成開設第100分店里程碑，而印尼市場亦有望在下半年達成300店，在各國際市場的能見度已越來越廣。

六角董事長王耀輝表示，今年對六角國際來說是茶飲主體全面轉強元年，除持續推動「亞太區域發展計畫」，於澳洲、日本、東南亞市場保持迅速展店外，鎖定知名環島旅遊度假景點的「國際環島策略」奏效，同時與當地外送平台合作，成為另一銷售引擎，印尼、菲律賓等市場的年成長率皆超過5成，穩站東南亞地區第一手搖飲品牌地位。

其中菲律賓市場的高成長率主因來自於積極展店的成效，今年上半年度短短六個月期間已在當地開設18間分店，並於7月創菲律賓百店里程碑。菲國第一夫人阿旺塞納亦成為日出茶太菲律賓第100店的加盟夥伴。

柏文除權息參考價269元，每股發放現金股利5.29元、股票股利 0.99元。除權息首日即展現強勁氣勢，法人表示，該公司今年營收、獲利皆可望持續創下新高，主要是因成熟場館利潤率因規模經濟發揮而提高，今年每股稅後純益上看9元。