11檔業績雙增股出列 買盤進駐衝關焦點

2019-07-08 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



台股示意圖。報系資料照 分享 facebook G20峰會台股大漲一日後，連續五個交易日量縮整理盡吐漲幅，著眼於中美貿易大戰持續，台股將回歸基本面，目前正值每月初上市櫃公司陸續公布營收高峰，年增率、月增率「雙率雙升」的個股可望成為市場吸金焦點。

上市櫃公司上周起密集公布財報，部分公司因業績表現亮眼，已率先公布6月營收數字，根據CMoney統計，包括京元電子（2449）、智原、穩懋、全新、中美晶、台表科、鐿鈦、昇陽半導體、貿聯-KY、臻鼎-KY、環球晶等11檔，因營收月增率、年增率齊步攀升，吸引法人買盤目光，近五日買超逾千張以上。

元富投顧表示，當前大盤尚未有強勢主流股出現，預計營收陸續公布之際，市場資金也將以業績題材為操作主軸。

從基本面觀察，京元電子因5G基地台基礎設備所需晶片測試穩健向上，6月營收較5月成長1.97%，比去年同期增加22.68%，續創單月新高，法人預估5G基地台晶片測試看增，積極敲進個股、近五日買超9,731張；智原則在NRE與量產業務成長驅動下，月增1.4%、年增3.2%，三大法人近五日買超6,811張。

進一步觀察11檔個股的成長性，以鐿鈦月增49.5%最耀眼，穩懋月增27.4%、台表科月增11.8%；年成長部分，台表科居第一、年增40.6%，其次為鐿鈦38.6%，昇陽半導體31.7%及京元電22.6%。

市場分析師指出，現階段台股進入季線以上整理，但川普言論忽多忽空，未來變數仍多，指數將進行橫向整理，6月營收「雙率雙增」的個股，具有業績題材支撐，成為大盤量縮整理的抗震指標，且將是未來大盤選股主軸。