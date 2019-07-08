台股短線整理機率大 食品等旺季股跟隨法人布局

2019-07-08 08:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股上周五（5日）在市場觀望氣氛濃厚下，指數呈現平盤附近狹幅震盪，終場指數僅上漲9點，收10,785點，量能創下6月18日以來的新低量。

國泰證期顧問皮協理簡伯儀指出，就線型架構來看，指數在上周三跳空跌破5日線反壓後，上周四、五雖然反彈，但10,812~10,843點的缺口卻仍未有效回補，且反彈量能並未明顯擴大，上周五量能甚至持續減少，今日5日均線也將扣抵高檔，若大盤未補量回補缺口，短期均線有同步下彎的機會。

另就技術指標來看，目前日線KD指標仍維持往下整體態勢下且開口有略為擴大，RSI指標也維持在50附近臨界點，若追價買盤未進場，短線線型仍將持續整理。

就周線來看，周K線雖然是上漲54點，但K線是收黑，且上影線比上影線長，顯示盤勢雖然多方占優勢，但已經有逢高獲利調節賣壓的現象發生，所幸從周量以及周KD指標來看，整體仍對多方有利，因此，短線雖然盤勢要面臨整理，但在中期趨勢仍偏多下，季線若未被跌破，操作上逢低仍可偏多承接。

上周五指數震盪整理，食品股類股表現相對強勢，由於目前正值旺季，天氣逐漸炎熱，相關族群業績預期仍可持續成長；另外在肉品市場上，第2季毛豬上漲二成，近期玉米等相關價格也持續維持高檔，飼料價格有往上空間，加上中元節都是肉品銷售旺季，食品股旺季效應可以期待，相關族群可以跟隨法人動向布局。