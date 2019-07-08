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18年前遭雷擊體質變？ 雪霸志工成「最會放電的男人」

台股市場 關注下半年整體景氣狀況

2019-07-08 07:52經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美中貿易談判緊張情勢暫時和緩，加上市場壓注7月底美聯準會降息的樂觀預期，支撐股市表現。5日台股在權值股逐步回穩下，電子翻紅，金融擺尾，延續前一天上漲格局，終場以小漲9.83點，收在10785.73點，周線收紅，成交量則縮減至852.81億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，G20之後，中美貿易緊張情勢緩解，對最後3,000億元進口品課稅的擔心暫被移除，美企業可再銷售部分產品給華為，股市大漲反應。但回到實際面，市場對隨川普起舞已部分免疫。

廖哲宏表示，現階段，投資焦點移向美政策將採購移往非中國產能、中國加強供應鏈去美化以及維持內部景氣動能等大方向，除此之外，市場更關注的是下半年整體景氣狀況。

面對下半年諸多不確定性，廖哲宏表示，半導體下半年的變數為總體經濟成長趨緩，以及美中貿易談判跟華為禁令，撇除這個重大不確定性，下半年半導體仍有望迎接旺季，譬如短期比特幣ASIC確實有急單，5G相關晶片需求也逐步加溫中。

廖哲宏表示，關於供應鏈去美化趨勢，包括：台廠半導體、IC設計等公司都有望受惠，但量的部分則需要觀察。目前看來，上游半導體相關、IC設計、IP公司等將有望優先受惠。

除了下半年景氣動向，另一個關注焦點則是：聯準會政策方向。廖哲宏表示，目前市場預期7月底降息比例高達七成，接下來須留意聯準會不降息或政策方向與市場預期落差所帶來的波動，建議投資人在不確定中仍須謹慎看待評價面。

在題材面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，7、8月進入除息旺季，高股息殖利率股票多有表現，可關注產業包括：紡織衣鞋代工、台灣IC設計、5G基地台相關供應鏈。另外有的小科技亮點有：NB鍵盤設計改變、受惠中國供應鏈去美化的IC設計公司。

蕭惠中表示，面對下半年的不確定，就中長期而言，策略上回歸產業需求趨勢布局。展望後市，科技類股仍聚焦5G、車用電子、雲端、高速運用、物聯網及無線耳機等具中長期成長趨勢的族群。至於傳產股，除了具備訂單移轉效應的紡織類股，符合運動休閒、節能減碳趨勢的電動自行車相關標的亦值得持續留意。

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