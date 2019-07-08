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18年前遭雷擊體質變？ 雪霸志工成「最會放電的男人」

買盤縮手 台股整理待利多

2019-07-08 07:52經濟日報 記者王皓正╱即時報導

G20會後台股一日大漲，後四個交易日大盤量縮整理盡吐漲幅，對照加權指數6月底站回月、季線之走勢，架構轉佳的同時也意味市場提前反映，近周成交量逐日下降顯示指數面臨萬一壓力，在無更多實質利多下買盤追價意願不高，進入貿易戰空窗期，市場轉向關注產業基本面狀況，以及聯準會貨幣政策走向是否符合預期。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，美中達成階段共識，市場對科技股的期待再起，動見觀瞻的美國科技業開始公布第2季財報，由於5月美中貿易關係一度急速惡化，使得部分科技廠商調降財測，留意各指標廠的下半年展望是否改善。而就台灣供應鏈而言，華為雖爭取到部分管制放寬，但仍在限制名單內，短期為因應制裁風險，在半導體、PCB等電子材料會積極備料，部分台廠因此受惠，關注未來訂單的持續性。

6月全球主要製造業採購經理人指數普遍下滑，美國雖維持擴張趨勢但降至51.7，貿易戰對製造端的影響未解，如經濟成長明顯減速終將對股市造成壓力。短期焦點聯準會企圖透過貨幣政策延續景氣擴張循環，主席鮑爾強調決策將依循整體經濟狀況而非單一事件，使偏弱數據反成推升降息預期的有利因素。

目前市場預估聯準會至年底前可能降息2至3碼，雖若降幅不如預期可能誘使全球股市有較大震盪，但貨幣寬鬆持續是重要支撐，逢回仍是相對較佳進場加碼機會。

台股盤勢方面，加權指數前高是明確壓力，面對台積電掉單以及除息旺季，指數空間有限而以個股表現為主，過去一段時間市場籌碼集中在區間內操作，放大相對高檔處的利空訊息影響力，且半導體市場回溫尚在進行式，利空亂流又分散資金量能，使得台股5月以來，遲遲無法凝聚如第1季般對下半年旺季的樂觀預期，權值台積電在轉單利空後還有18日的法說會，考量今年以來其經營層對半導體景氣的看法有轉保守跡象，這次法說會是否修正下半年財測，將是台股第3季走勢重要指標。短期謹防降息利多出盡風險，並以黃金、日圓等避險資產為觀察重點。

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