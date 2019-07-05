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金管會證實 法巴證券裁撤台灣研究部

2019-07-05 22:24經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

繼巴克萊證券後，又一家外資裁撤台灣研究據點。在台設立研究部門近15年的法銀巴黎證券，傳出裁撤台灣在內的亞洲研究業務，金管會今（5）日證實此消息；法巴發言窗口則表示內部未聽說相關消息，不便就此事回應。

近年外資機構紛紛撤出台灣，上一回巴克萊證券2016年裁撤台灣據點，便傳出在台規模不大的法巴證券，也有異動狀況並可能裁撤據點，不過當時法巴回應，主要是響應集團政策，將台灣納入亞洲業務，因故調度人力。而此次法巴證券研究部裁撤已獲證實，但原有財富管理業務仍維持在台經營。

金管會官員表示，經確認，法巴證券這次是因應全球政策，將亞洲多數據點的研究業務改為外包制，因故裁撤台灣、新加坡、香港等地研究部門，未來僅保留印度仍有駐地研究員。由於目前法巴在台僅保留二名分析師，初步評估的影響不大。

外資圈人士指出，法巴證券數年前調整亞洲業務，即將部分分析師調往香港，包括外資圈有資深經歷的法巴證券台灣區研究部主管陳佳儀，其後除剩下極少數分析師留駐台灣，也持續保留交易室提供客戶下單。

法巴證券在台設立營運據點有十多年歷史，但規模一直有限，客戶主要為歐系外資。證交所統計，法巴證2018年經濟業務市占率僅0.17%，在15家外資券商中排名第14，今年上半年，進一步下滑到0.13%，排名第15。

過去一年半，法巴證券最為市場關注，是重新追蹤被動元件大廠國巨，高喊1,455元的驚人目標價，推動外資圈競相追蹤國巨。晶圓代工大廠台積電，也一度獲該券商喊出290元天價。

外資圈人士認為，法巴證券裁撤據點，雖影響不大，但再度凸顯外資交易業務面臨挑戰，及台灣資本市場被邊緣化的危機；國際機構紛紛縮編，已為不可逆的趨勢。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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