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三立本土劇爆潛規則 前總監涉收回扣遭起訴

鴻海6月營收3,965.37億元 月增3.2%

2019-07-05 19:15經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

鴻海今（5）日公布6月營收為3,965.37億元，年增1.7%，月增3.2%，累計今年前六個月營收為2.216兆元，年增5.14%。

營收鴻海
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