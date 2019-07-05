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「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

三星低價搶7奈米單 法人估台積電所受影響不大

2019-07-05 18:36經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電(2330)在下半年的第一周，股價隨著多空消息出現波動，美中貿易戰出現趨於和緩的跡象，川習會後釋出樂觀的結論，美國總統川普同時表示，美國企業可以出貨給華為，一時間華為供應鏈在7月1日以大漲回應，台積電則是順利完成填息，不料，7月3日就傳出7奈米訂單遭三星搶單的消息，拖累股價下挫；總計本周台積電股價仍小漲1.67%，外資及國內投信、自營商則是出現土洋對作的情況。

台積電在先進製程技術上遙遙領先，目前以三星追的最緊，全球繪圖晶片龍頭輝達（Nvidia）證實將下單7奈米繪圖處理器（GPU）晶片給三星，可說是打破了台積電獨霸7奈米地位的情況，法人及產業專家認為，這件事並未撼動台積電領先的優勢，實質影響有限，但在心理層面上的確是造成一些衝擊，台經院研究員暨產業顧問劉佩真表示，面對韓廠競爭，台積電在善用策略下，還是能維持相當的水準。

劉佩真指出，雖然三星在7奈米製程的良率及量產落後台積電，但是下半年在良率穩定及產能大量開出下，開始積極搶單的動作；輝達約占台積電整體營收6%，目前還不知道實際下單給三星的情況，但因是重要的指標性客戶，因此在心理層面上會有影響，但實質影響應是有限。

國內法人也出具投資快報，重申台積電買進評等，法人分析轉單背後的理由表示，輝達是第一次把使用最先進製程 (7奈米EUV) 的新產品交給三星生產，原因可能有兩個，一是台積電7奈米產能受限，二是三星降價搶單，根據調查，三星提供相當台積電約6折的價錢搶下輝達訂單，但是，三星在這種價格下恐難獲利，尤其還要考量在生產初期的良率問題。

法人表示，以輝達占台積電營收約5~7%來推算，預估這次新產品轉單可能影響台積電今年的營收約2~3%；另外，輝達在7奈米設計/工程驗證上仍持續跟台積電合作，也就是說，如果三星品質未達要求，輝達可以隨時將訂單轉回到台積電生產，因此，輝達轉單對台積電的影響，還要看三星在7奈米EUV製程生產的執行力而定。

美系外資表示，三星的確積極爭取輝達轉單，但台積電仍將是輝達7奈米產品主要供應商，維持中立評等，目標價219元；亞系外資則是表示，雖然輝達轉走部分訂單，但台積電主要客戶包括蘋果、華為、聯發科、高通等的訂單，仍持續推升台積電成長，重申買進評等，目標價271元。

川習會後美中重新談判，加上華為禁售令部分解禁的消息，7月1日推升相關概念股漲勢，台積電原本在除息後陷入貼息，也在股價強漲下完成填息，本周盤中股價一度觸及250元，本周最高收盤價則是249元，今日以243元收盤，下跌1元，跌幅0.4%；本周股價漲幅則達1.67%。

統計三大法人買賣超情況，外資連續賣超4天，今日外資賣超6,592張，投信買超53張，自營商也買超520張，合計三大法人賣超6,019張；但投信本周連續買超5天，合計買超3,823張；自營商則是連續買超4天，合計賣超6,233張；外資本周則是賣超3,274張；呈現土洋對作的情況。

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